世界的な人気を誇る「Call of Duty」シリーズ最新作「Call of Duty: Black Ops 6」が10/25発売決定！

世界的な人気を誇る「Call of Duty」シリーズ最新作 「Call of Duty: Black Ops 6」が2024年10月25日(金)に発売決定した。1990年代初頭を舞台としたストーリーでダイナミックなゲームプレイを体験でき、伝統的なプレステージシステムやラウンドベースゾンビモードも復活となる。

日本時間6月10日(月)に行われた「Xbox Games Showcase」および「Call of Duty: Black Ops 6 Direct」にて、「Call of Duty」シリーズの最新作「Call of Duty: Black Ops 6」の詳細情報を発表した。TreyarchとRavenSoftwareが開発を手掛ける本作は、冷戦の終結と超大国となった米国の台頭により特徴づけられる世界政治の転換と激動の時代にあたる、90年代初期を舞台にしたスリルあふれるスパイアクションだ。まるで映画のようなシングルプレイヤー用キャンペーンモード、クラス最高峰のマルチプレイヤーモードが楽めるほか、伝統的なプレステージシステムや、待望の復活を果たすラウンドベースゾンビモードなど、Black Opsシリーズの特徴的なコンテンツが導入されている。





キャンペーン

歴史に基づいたストーリーでダイナミックなゲームプレイを体験

「Black Ops 6」のキャンペーンモードは、アクション満載の戦闘が盛り込まれた多種多様なプレイ空間となっており、ハイリスクな強襲や隠密行動が求められるスパイ活動など、刻一刻と変化するダイナミックなゲームプレイが楽しめる。

Black Opsらしく、プレイヤーは実際の歴史に基づいたストーリーを楽しむことができる。

ー舞台は1990年代初頭、アメリカ政府に侵入した影の勢力

プレイヤーは、冷戦の終結と米国の一大超大国としての台頭によって世界政治が激動した1990年代初頭の世界に飛び込み、アメリカ政府に潜入した影の勢力による陰謀に巻き込まれることになる。

抵抗する者は裏切り者の烙印を押され、プレイヤーは自らを生み出した機構に対して初めて牙を剥くことを余儀なくされてしまう。

ダイナミックで強烈なスパイスリラー、誰を信じればいいのか、何が真実なのかわからない、心を揺さぶるストーリーに目が離せない。

マルチプレイヤー

クラス最高峰のマルチプレイを可能にする「オムニムーブメント」の導入

マルチプレイヤーモードでは、新機能「オムニムーブメント」が導入され、Call of Duty史上初めて、プレイヤーはあらゆる方向(前後左右)にスプリントすることができるようになり、アクションヒーローのような操作が可能となる。

また、最小限のボタンやキー数でさまざまな動きを可能にする「インテリジェントムーブメント」も導入され、プレイヤーはTreyarchが開発した多くの革新的な技術によりクラス最高峰のマルチプレイを体験できる。

16種の新マルチプレイヤーマップが登場

発売時には6v6マップ12種と、2v2やフェイスオフ 6v6がプレイできるストライクマップ4種を含む、全16種の新しいマルチプレイヤーマップが登場する。多くのマップは、伝統的なマップのデザインに革新を加え、交戦までの時間を短縮し、プレイヤーの選択を有意義なものにし、アクションの流れやテンポを最適なものにするために、適度な複雑さを持たせた小〜中規模サイズのマップとなっている。

ゾンビ

ラウンドベースゾンビモードの復活

ファンからの高い人気を誇る、待望のラウンドベースのゾンビモードが復活し、「Call of Duty: Black Ops Cold War」で始まったダークエーテルのストーリーが続く。発売時には2種類の新しいラウンドベースゾンビマップが登場し、それぞれに新要素と馴染み深い要素の両方がミックスされている。発売後にもマルチプレイヤーとゾンビモードの両方に展開する、さらにエキサイティングなマップや革新的な体験がプレイヤーを待ち受けている。

プレステージシステムの復活

「Black Ops 6」では、クラシックなプレステージシステムが復活となる。

プレイヤーレベルが最大になると、プレステージに入るかどうかを選択できるようになる。「Black Ops 6」にはプレステージが10段階用意されており、それぞれで貴重な報酬を獲得したり装備したりすることで、ゲーム内でのステータスの高さをアピールすることができる。プレステージ10を達成したプレイヤーはプレステージマスターとなり、さらに1,000のレベルが追加される。

ヒットゾーンが9つに細分化されよりリアルな体験へ

これまでの「Call of Duty」では、ヒットゾーンは頭部、首、上半身、下半身の4つ。しかし、「Black Ops 6」においては、ヒットゾーンが9つまで細分化された。

これにより、ダメージを受けた際のアニメーションの種類が増加し、プレイヤーはキャンペーンモードとマルチプレイヤーモードにおけるより多彩なキルビジュアルのバリエーションを楽しむことができる。

予約特典:オープンベータへの早期アクセスも可能に

「Call of Duty: Black Ops 6」は以下のプラットフォームで予約受付中。

Xbox Series X|S / Xbox One / PlayStation 5 / PlayStation 4 /PC (Microsoft Store) / PC (Battle.Net) / PC (Steam) / ゲームパス (Xbox/PC Microsoft Store)

さらに、Black Ops 6の予約では、以下のエディションが購入可能。



● デジタル版

秘蔵版(全プラットフォーム) / クロスジェンバンドル(コンソール) / スタンダード版(PC)



● パッケージ版

クロスジェンバンドル (Xboxシリーズ X|S, Xbox One, PlayStation 4) / PlayStation 5(パッケージ版)

なお、デジタル版、パッケージ版を含む全てのバージョンにおいて、「Black Ops 6」オープンベータへの早期アクセスが可能*1。

オープンベータでは、クラス最高峰のマルチプレイヤーモードをいち早く体験することができる。

「Black Ops」マルチプレイヤーの特徴でもある真新しいマップや豊富な武器が用意されているほか、新機能「オムニムーブメント」を含む、革新的な技術をぜひ試してほしい。

*1:MPベータの早期アクセス日時は近日公開予定。

MPベータの対応プラットフォームと開始日は変更される場合あり。

詳細は http://www.callofduty.com/beta

オープンベータの期間は最短で2日間と期間限定となる。

加盟販売店でMPベータコードが終了するまでの期間限定となる。MPベータをプレイするにはオンラインマルチプレイヤーの登録が必要になる場合がある。