【【日本語吹替版】『アサシン クリード シャドウズ』ゲームプレイトレーラー】6月10日 公開

ユービーアイソフトは、11月15日に発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」の日本語吹替版ゲームプレイトレーラーを6月10日に公開した。

トレーラーでは本作の主役である奈緒江と弥助のアクションを中心とした映像となっており、各キャラクターと思われるセリフも確認できる。

なお、日本時間6月11日4時より配信される「Ubisoft Forward」ではゲームプレイウォークスルービデオが公開予定となっている。

(C) 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Mac(R) & MacApp(R) are trademarks of Apple Inc.