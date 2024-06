米国ロサンゼルスで開催された第2回ワールド・オペラ・フォーラム(2024年6月3日から5日まで)にて、第3回ワールド・オペラ・フォーラムを2028年に東京・新国立劇場で開催することが決定した。

New National Theatre Tokyo to Host the 3rd World Opera Forum in 2028

ワールド・オペラ・フォーラム(World Opera Forum)は、世界の3大オペラ連盟(オペラ・ヨーロッパ、オペラ・アメリカ、オペラ・ラテンアメリカ)が共同で開催し、世界各地の主要劇場や芸術団体、アーティストなどが4年ごとに一堂に会して直面する様々な課題について議論する国際会議。

第2回ワールド・オペラ・フォーラムで2028年の新国立劇場開催を発表する新国立劇場運営財団 銭谷眞美理事長

世界各国の舞台芸術界を支えるメンバーが集まるこのフォーラムを東京で開催することは、オペラという舞台芸術の普遍的な魅力が国や文化を超えて広く認識される好機であり、同時に、日本の多彩な芸術文化を世界に発信するまたとない機会となる。

第2回ワールド・オペラ・フォーラムの様子(アメリカ・ロサンゼルス、2024年6月)

新国立劇場での開催は、日本・東京の活発な芸術文化を世界に紹介し、交流することで、舞台芸術界に新しい視点をもたらすと期待される。

第3回ワールド・オペラ・フォーラムの開催日時等の詳細は後日発表となる。