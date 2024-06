Mrs. GREEN APPLE『CDTVライブ！ライブ！』で新曲「コロンブス」を披露！【出演者ラインナップ掲載】

■Mrs. GREEN APPLEの他、稲葉浩志、MY FIRST STORY × HYDE、SEKAI NO OWARIなど豪華アーティストが出演!

6月17日19時から2時間にわたってTBS『CDTVライブ!ライブ!』が放送。このたび、第2弾アーティストとして、Mrs. GREEN APPLEの出演が決定した。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名50音順

ILLIT「Magnetic」

稲葉浩志「NOW」「羽」

XG「WOKE UP」

SEKAI NO OWARI「Romantic」

timelesz「Anthem」

Travis Japan「Sweetest Tune」

MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」

マカロニえんぴつ「poole」

Mrs. GREEN APPLE 「コロンブス」

Little Black Dress「恥じらってグッバイ」

■ミセス、新曲「コロンブス」をフルサイズでテレビ初披露!

Mrs. GREEN APPLEは自身も出演する飲料メーカーのCMソングとなっている最新曲「コロンブス」をフルサイズでテレビ初披露。次の何か新しいものを見つけるワクワクする気持ちや高揚感を表した、夏に向けて心が弾むような楽曲だ。

すでに出演が発表されている、稲葉浩志、SEKAI NO OWARI、timelesz、Travis Japan、XG、ILLIT、マカロニえんぴつ、MY FIRST STORY × HYDE、Little Black Dressも、テレビ初披露の新曲やフルサイズパフォーマンスが盛りだくさん。ぜひ放送をチェックしよう。

番組情報

TBS『CDTVライブ!ライブ!』

06/17(月)19:00~20:55

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

リリース情報

2024.06.12 ON SALE

Mrs. GREEN APPLE

DIGITAL SINGLE「コロンブス」

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/