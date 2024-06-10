¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°¡ª´üÂÔ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå2024-2025¡Ù¤¬»öÁ°Í½Ìó¤Ç10¡ó¥ª¥Õ #Amazon¥»¡¼¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2024Ç¯6·î10Æü¤Ï¡¢µå³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â¶¯Å¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå2024-2025¡Ù¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÁÏ¤Ã¤¿¡É²¶¥¬¥ó¥×¥é¡É¤òÁàºî¤·¤ÆÀï¤¦¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼4¡Ù¤Ê¤É¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2024Ç¯6·î10Æü16»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥é¡¼ÁªÂò¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý³°¤Î¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥é¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡ä¡ä12Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¡£Amazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢Audible¤Î30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ä¡äKindle Unlimited¤Ê¤é200Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡£30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â¶¯Å¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª Nintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå2024-2025¡Ù¤¬»öÁ°Í½Ìó¤Ç10%¥ª¥Õ
¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ç¡¢2024Ç¯7·î18ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎNintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå2024-2025¡Ù¤¬¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ç10%¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
ÎòÂå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤é¤È£±ÂÇÀÊ¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÇ½ÎÏÃÍ¤ò¾å¤²¡¢Áª¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ëËÜºî¡£ËÜºî¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Çµå³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â¶¯Å¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¼å¾®¹â¹»ÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¡¢¡Ö±É´§¥Ê¥¤¥ó¡×¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤·¡¢»î¹ç¤ÇÀï½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÍýÁÛ¤Î¡É²¶¥¬¥ó¥×¥é¡É¤òÁÏ¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼4¡Ù¤¬»öÁ°Í½Ìó¤Ç14%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
250°Ê¾å¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÁÏ¤Ã¤¿¡É²¶¥¬¥ó¥×¥é¡É¤ÇÀï¤¦ÁÏ²õ¶¦Æ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼4¡Ù¤¬»öÁ°Í½Ìó¤Ç14%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¬¥ó¥À¥à¥²¡¼¥àÍ£°ì¤Î¥¬¥ó¥×¥é¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢1/60¥µ¥¤¥º¤È1/144¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥¬¥ó¥×¥é¤¬Àï¤¦¤Ê¤É¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¸¥ª¥é¥Þ¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤ÏÇØ·Ê¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÀßÄê¤·¡¢¡É²¶¥¸¥ª¥é¥Þ¡É¤âÀ©ºî²ÄÇ½¤Ë¡£Å¨¤òÅÝ¤·¤Æ¥¬¥ó¥×¥é¤ò¼ý½¸¡¢³ÍÆÀ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡É²¶¥¬¥ó¥×¥é¡É¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤â¤¦¡ª
ÊÉ¤Ë¾þ¤ë¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë»³ºê¼Â¶È¡ÊYamazaki¡Ë¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼ ¥é¥Ã¥¯¡×¤¬16¡ó¥ª¥Õ¤È²áµîºÇ°ÂÃÍ¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¾þ¤ë¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢»³ºê¼Â¶È¡ÊYamazaki¡Ë¤Î¡ÖÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥ÉÊÉÂÐ±þ ¥¦¥©¡¼¥ë¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¼ýÇ¼¥é¥Ã¥¯¡×¤¬16¡ó¥ª¥Õ¡Ü5¡ó¥ª¥Õ¤Ç1,358±ß¤È²áµîºÇ°ÂÃÍ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
ÉÕÂ°¤ÎÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥É¥Ô¥ó¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼è¤êÉÕ¤±·ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡ý¡£ÉÕÂ°¤ÎÌÚ¥Í¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¤¤ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤·¤¿¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ä¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÉâ¤«¤»¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¡¼¥É¤Î¤ªÁÝ½ü¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£4¸Ä»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤â¤¹¤Ã¤¤êÊÒÉÕ¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Æ¥ì¥Ó¼þÊÕ¤Î¥´¥Á¥ã¤Ä¤¤ò¥¹¥Ã¥¥ê²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ »³ºê¼Â¶È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¢¼ýÇ¼¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢¤Û¤ÜÈ¾³Û¤Î47%¥ª¥Õ¤Ë¡ª
¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤Ç¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼þ¤ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»³ºê¼Â¶È¡ÊYamazaki¡Ë¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÎ¢¼ýÇ¼¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢¤Û¤ÜÈ¾³Û¤Î47%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Çö·¿¥Æ¥ì¥Ó¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÉ³Ý¤±ÍÑ¤ÎVESAµ¬³Ê¤Î¥Í¥¸·ê¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼ýÇ¼ÍÑ¤Î¥é¥Ã¥¯¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤ëËÜ¾¦ÉÊ¡£¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥ë¡¼¥¿¡¼¤ä³°ÉÕ¤±HDD¡¢¤µ¤é¤ËÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¼è¤êÉÕ¤±¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÌµÂÌ¤ËÂ¸ºß¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥³¡¼¥É¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤ò¤³¤ì¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ä¡ä»³ºê¼Â¶È¡ÊYamazaki¡Ë¤ÎÍß¤·¤¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à½¸
1ÆüÃæ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÏÓ¤ä¼ê¼ó¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¡ÖM575S¡×¤¬19¡ó¥ª¥Õ¡ª
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢1ÆüÃæ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÏÓ¤ä¼ê¼ó¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤Logicool¡Ê¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡ÖM575S¡×¤¬19¡ó¥ª¥Õ¤Î¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¿Æ»Ø¤ÇÅ¾¤¬¤·¥«¡¼¥½¥ë¤òÁàºî¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°¥â¥Ç¥ë¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¥§¥¤¥×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë·¹¼Ð³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤è¤ê¼«Á³¤Ê°ÌÃÖ¤Ç¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ÈÏÓ¤¬¾ï¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Ç¸ª¤³¤ê¤¬¤Ò¤É¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡ª
°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥»¡¼¥ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ï»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø
¡ä¡ä¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤Î¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ÊPCÈÇ¤Î¤ß¡Ë
Source: Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë