『CDTVライブ！ライブ！』第2弾発表 ミセス新曲フルサイズで初披露
TBS系で17日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）の出演者第2弾として、Mrs. GREEN APPLEが発表された。
【写真】稲葉浩志、マイファス×HYDE、XGも 出演者第1弾
ミセスは自身が出演する飲料メーカーのCMソング「コロンブス」をフルサイズでテレビ初披露。次の何か新しいものを見つけるワクワクする気持ちや高揚感を表現する。
これまでに発表された出演アーティストと楽曲は以下のとおり。
■『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト・楽曲一覧
ILLIT「Magnetic」
稲葉浩志「NOW」「羽」
XG「WOKE UP」
SEKAI NO OWARI 「Romantic」
timelesz 「Anthem」
Travis Japan「Sweetest Tune」
MY FIRST STORY × HYDE 「夢幻」
マカロニえんぴつ 「poole」
Mrs. GREEN APPLE 「コロンブス」★
Little Black Dress 「恥じらってグッバイ」
★＝第2弾発表
【写真】稲葉浩志、マイファス×HYDE、XGも 出演者第1弾
ミセスは自身が出演する飲料メーカーのCMソング「コロンブス」をフルサイズでテレビ初披露。次の何か新しいものを見つけるワクワクする気持ちや高揚感を表現する。
これまでに発表された出演アーティストと楽曲は以下のとおり。
■『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト・楽曲一覧
ILLIT「Magnetic」
稲葉浩志「NOW」「羽」
XG「WOKE UP」
SEKAI NO OWARI 「Romantic」
timelesz 「Anthem」
Travis Japan「Sweetest Tune」
MY FIRST STORY × HYDE 「夢幻」
マカロニえんぴつ 「poole」
Mrs. GREEN APPLE 「コロンブス」★
Little Black Dress 「恥じらってグッバイ」
★＝第2弾発表