EVERGLOW、タイトル曲「ZOMBIE」MV公開…ホラー映画のような世界観に視線釘付け

EVERGLOWが、約10ヶ月ぶりにカムバックした。彼女たちは本日(10日)午後6時、5thシングル「ZOMBIE」をリリースし、ミュージックビデオを公開した。今回のカムバックは、昨年8月に発売した4thシングル「ALL MY GIRLS」以来、約10ヶ月ぶりだ。前作のタイトル曲「SLAY」で音楽番組1位を獲得し、成功裏に活動を終えた彼女たちは、米州ツアー「2023 EVERGLOW US TOUR ALL MY GIRLS」を開催し、グローバル市場で存在感をアピールした。

アルバムと同名のタイトル曲「ZOMBIE」は、愛に傷ついた恐ろしい感情をダイナミックに描き出した楽曲で、ブルーノ・マーズ(Bruno Mars)、シルク・ソニック(Silk Sonic)、ニーヨ(NE-YO)、ジャスティン・ビーバー(Justin Bieber)など、世界的なミュージシャンの音楽をプロデュースしたザ・ステレオタイプス(The Stereotypes)とのコラボで、注目を集めている。振り付けはMnet「STREET DANCE GIRLS FIGHTER」の優勝チームTURNSのリーダーであり、ダンスクルーJUST JERK所属のチョ・ナインと再びタッグを組み、“パフォーマンス・マッチプ(美味しいお店)”として圧倒的なダンスを見せた。また、ミュージックビデオで彼女たちは、病院を背景に独創的な雰囲気を漂わせ、より繊細で複雑な感情を表現し、再びK-POPファンを魅了した。さらに、収録曲「Colourz」と「BACK 2 LUV」では、より堂々とした唯一無二のカラーを見せた。EVERGLOWは本日午後8時にソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエア・マスターカードホールにでファン向けショーケースを開催する。