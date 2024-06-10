²È¤ËÌ²¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬à¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëá¡¢¹âÎð¼Ô¤äÉÔÅÐ¹»À¸¤ËÄó¶¡¤·¹¤²¤ë±þ±ç¤ÎÎØ
¡¡²È¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¡½¡£J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈÊ¡²¬»Ô¤Î´ë¶È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢²áµî¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò²ó¼ý¤·¡¢¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤äÉÔÅÐ¹»¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ËÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÌµÎÁ¾·ÂÔ¤·¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤¬»ÔÌ±¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥·¥ã¥ì¥ó¡ª¡×¡Ê¼Ò²ñÏ¢·È¡Ë³èÆ°¤Î°ì´Ä¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸÷·Ê¤À¤¬¡¢Ç®¿´¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢¸Å¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¼«Âð¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤È¡Ö¥·¥ã¥ì¥ó¡ª¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¤½¤³¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¥æ¥Ë¤ÎÎØ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÎØ¡¢¹âÎð¼Ô¤äÉÔÅÐ¹»¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ÎÎØ¡¢¿·¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î²£Èø¾Ìé¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò´óÉÕ¤µ¤ì¤ëÊý¤Î»×¤¤¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¥¿¥ª¥ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë16Æü¤ÎÄ»À´Àï¡¢26Æü¤Î²£ÉÍMÀï¤Ê¤É¤Ç²ó¼ý¤¹¤ë¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç»ö¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ×ÊÝÅÄÊâ¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡Ê¸þµÈ»°Ïº¡Ë