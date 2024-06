人気TikTokerの景井ひなさんが2024年5月23日に投稿した、iPhoneを使ったトリック動画が話題だ。投稿したその不思議な動画には、多くの反響が集まっている。

「透明のiPhoneゲットした」

景井さんは「透明のiPhoneゲットした」というコメントと共に、TikTokで動画を公開した。一見すると、スマートフォンで鏡越しに自分を撮った、よくある動画だ。景井さんが手でレンズをさえぎったり、ズームしたり、レンズを上下するのに合わせて、画面も動く。

だが、よく見ると景井さんの手の中にあるのは、空っぽのiPhoneケースだ。これはどうなっているのか――?

この動画に対して、「どうなっているのすごい」「これすご」「え!?透明なスマホってあるの?初めて知った」など、驚きの声が多く寄せられている。

景井さんは詳細を記していないが、実際には「鏡越しの撮影」風に見せかけた、一種の「トリック動画」とみられる。「3回ループしてやっと分かった」「仕組みわかった瞬間スッキリした」など謎が解けた人からのコメントも寄せられており、SNSを通して景井さんとファンが一緒に楽しめたことが伺える。

@kageihina

透明のiPhoneゲットした??

? Kesha - Take It Off - 叶子yezi