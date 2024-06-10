【帝王賞】選定馬16頭発表 JRAは武豊騎乗ノットゥルノ、3連覇が懸かるメイショハリオなど7頭
TCK特別区競馬組合は10日、「第47回帝王賞」（Jpn1、26日、大井ダート2000メートル）の選定馬16頭を発表した。
JRA所属馬は武豊とのコンビで前走名古屋グランプリを8馬身差で制したノットゥルノ（牡5＝音無）、サウジアラビア遠征（サウジC出走取消）明けで帝王賞3連覇が懸かるメイショウハリオ（牡7＝岡田）など7頭が選定されている。
出走予定馬中間発表は17日、最終発表は20日、出走投票は23日となっている。選定馬は以下の通り。
▽JRA
ウィルソンテソーロ（美浦・小手川準）
キングズソード （栗東・寺島 良）
グランブリッジ （栗東・新谷功一）
セラフィックコール（栗東・寺島 良）
ディクテオン （栗東・吉岡辰弥）
ノットゥルノ （栗東・音無秀孝）
メイショウハリオ （栗東・岡田稲男）
▽地方
アラジンバローズ （兵庫・新子雅司）
サヨノネイチヤ （大井・坂井英光）
セイカメテオポリス（大井・渡辺和雄）
バーデンヴァイラー（川崎・内田勝義）
ヒーローコール （浦和・小久保智）
ヒロイックテイル （高知・田中 守）
ライトウォーリア （川崎・内田勝義）
ランリョウオー （浦和・小久保智）
リコーシーウルフ （大井・荒山勝徳）