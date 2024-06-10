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　TCK特別区競馬組合は10日、「第47回帝王賞」（Jpn1、26日、大井ダート2000メートル）の選定馬16頭を発表した。

　JRA所属馬は武豊とのコンビで前走名古屋グランプリを8馬身差で制したノットゥルノ（牡5＝音無）、サウジアラビア遠征（サウジC出走取消）明けで帝王賞3連覇が懸かるメイショウハリオ（牡7＝岡田）など7頭が選定されている。

　出走予定馬中間発表は17日、最終発表は20日、出走投票は23日となっている。選定馬は以下の通り。

　▽JRA

ウィルソンテソーロ（美浦・小手川準）

キングズソード　　（栗東・寺島　良）

グランブリッジ　　（栗東・新谷功一）

セラフィックコール（栗東・寺島　良）

ディクテオン　　　（栗東・吉岡辰弥）

ノットゥルノ　　　（栗東・音無秀孝）

メイショウハリオ　（栗東・岡田稲男）

　▽地方

アラジンバローズ　（兵庫・新子雅司）

サヨノネイチヤ　　（大井・坂井英光）

セイカメテオポリス（大井・渡辺和雄）

バーデンヴァイラー（川崎・内田勝義）

ヒーローコール　　（浦和・小久保智）

ヒロイックテイル　（高知・田中　守）

ライトウォーリア　（川崎・内田勝義）

ランリョウオー　　（浦和・小久保智）

リコーシーウルフ　（大井・荒山勝徳）