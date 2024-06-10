¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤â¥«¥Ë¤·¤ã¤Ö¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëµÊÃãÅ¹¡© Çº¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëè²ó¥¨¥×¥í¥ó¤¬¸ÄÀÅª¤Ê¥Þ¥À¥àÅ¹¼ç
¡¡Æü¾ï¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤Õ¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤±¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÌÀÆü¤â¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¡£ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤Å¹Æâ¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤»¤ëÅ¹¼ç¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
Amazon¤Ç¡ØÃíÊ¸¤ÎÂ¿¤¤µÊÃãÅ¹¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡¥°¥ê¥³»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¡ØÃíÊ¸¤ÎÂ¿¤¤µÊÃãÅ¹¡Ù¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éµÜÂô¸¼£¤ÎÌ¾ºî¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£µÜÂô¸¼£¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Å¹Â¦¤¬µÒ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃíÊ¸¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¤ò¤¤¤¯¡£Åìµþ¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥â¥ë¥Æ¥£¡¦¥ª¥ë¥Ç¥£¥Ë¡×¡½¡½¡ÖÂ¿¤¤ÃíÊ¸¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°û¿©Å¹¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤ªÅ¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥ó¥×¤¬Î¾ÏÆ¤ËÊÂ¤ÖÉÔ»×µÄ¤Ê²óÏ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ì¸«¥Ð¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÆþ¤ê¸ý¤ò¤¯¤°¤ì¤Ð¡¢¾®¿è¤ÊÅ¹¼ç¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Å´ÈÄ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¡¢ÀÖÌ£Á¹¤ÎÌ£Á¹½Á¡¢¥«¥Ë¤·¤ã¤Ö¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â¤´¤¶¤ì¡×¤À¡£Å¹¼ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥«Äà¤êÁ¥¤Î¥¨¥×¥í¥ó¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÆü¥¨¥×¥í¥ó¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤«¤·¤ß¤â¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î¾®»³Æâ¹È¼Â¡£ÀÄ¿¹¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ1¥ö·î¡¢·Ú²»¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤òÇã¤¦¤ª¶â¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿©»ö¤òÈ´¤¯À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¬¿©»ö¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤È¸«¾å¤²¤¿ÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë´ÇÈÄ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¹È¼Â¤Ï¡Ö¥â¥ë¥Æ¥£¡¦¥ª¥ë¥Ç¥£¥Ë¡×¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¡£
¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹È¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤É¤¦¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Å¹¼ç¤ËÂ¥¤µ¤ì¡ÖÀÄ¿¹¤Î¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Å¹¼ç¤Ï»ö¤â¤Ê¤²¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤ï¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊµÊÃãÅ¹¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¤Î¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë!?¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶Ã¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÉ½¾ð¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢ÅìËÌ¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¡£Æé¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆîÉô¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ï¿È¶á¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Ç¡¢¤è¤¯Ê©ÃÅ¤Ë¶¡¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤»¤ó¤Ù¤¤½ÁÀìÍÑ¤Î¡Ö¤«¤ä¤¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤¿Çò¤¯¤Æ·Ú¤¤¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¾ßÌýÌ£¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢·ÜÆù¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¿ôÊ¬ÄøÅÙ¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¼Ñ¤ë¡£½Ð½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤»¤ó¤Ù¤¤ÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤È»õ¤´¤¿¤¨¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀäÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤Ï¡¢¹È¼Â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤Ê¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ò¡¢ÁÄÉã¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¹È¼Â¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾åµþ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÍý²ò¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÁÄÉã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡È¡Ö¤ªÁ°¡Ê¤ª¤á¡Ë¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥â¥ó¹¥¤®¤À¤Ï¤ó¤Ç¡¢³°¤µ½Ð¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥â¥Î¸«¤Ç¤³¤¤¡×¡É
¡¡ÁÄÉã¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¹È¼Â¤Ï¾åµþ¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹È¼Â¤¬¾åµþ¤·¤¿ÌðÀè¤ËÁÄÉã¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Êòµ¤¤Ê¤¯¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿¤¹¤°µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤Ï¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡È¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬²£¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ë¥¤¥ß¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡É
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¹È¼Â¤ËÂÐ¤·¡¢Å¹¼ç¤Ï¡Ö½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹È¼Â¤Ï¡¢Å¹¼ç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤«¤¨¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡È½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£µ²±¤Ï¾ï¤ËÎÙ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãß¤¨¤é¤ì¤¿²¹¤«¤¤ÁÛ¤¤¤ÏÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¿Í¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤ªÊ¢¤â¿´¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ï¡¢º£Æü¤âÅìµþ¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È³«Å¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çº¤á¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¤æ¤ë¤Þ¤»¡¢¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¡¢¾®¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¿Í¤Ï¹¬±¿¤À¤È¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Å¹¼ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¡×¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Æ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢Èâ¤ò³«¤±¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¤«¤é¤³¤½½ä¤ê²ñ¤¨¤ë¤Î¤À¤È¡¢¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ëÅ¹¼ç¤Î²£´é¤Ï¡¢À¶¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ªÅ¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÌ£¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤ªÅ¹¡£Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢¤æ¤È¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¾ì½ê¡£¤½¤ì¤¬¡¢µÊÃã¡Ö¥â¥ë¥Æ¥£¡¦¥ª¥ë¥Ç¥£¥Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¬¤³¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢²¿¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÁÛÁü¤â¡¢¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¡£ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤Êª¸ì¤ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤Ã¤¿Ìë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÍ¥¤·¤¤Ì´¤ò¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
Ê¸=ÊË·î¤Ï¤ë