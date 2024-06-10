¡Ú½ÀÆ»¡Û±Ê»³Îµ¼ù¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¹âÆ£Ä¾¼÷¤Î½õ¸ÀÀ¸¤«¤·¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÌö¿Ê¤Ç¤¤ë¤«
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò£¶£°¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î±Ê»³Îµ¼ù¡Ê£²£¸¡á£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¡¢Æ±³¬µé¤ÇÂåÉ½¤òÁè¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÆ£Ä¾¼÷¡Ê£³£±¡á¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Ê»³¤Ï£±£°Æü¡¢½÷»Ò£´£¸¥¥íµéÂåÉ½¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤ÈÀéÍÕ¡¦±º°Â»Ô¤Î£Ó£Â£ÃÅìµþ°åÎÅÂç¤Ç¡¢Ìó£²£°£°¿Í¤Î³ØÀ¸¤ËÉðÆ»Ê¸²½ÏÀ¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ê»³¤ÏÀè·î¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍ£°ì»²²Ã¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½éÀï¤ÇÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥í¥·¥¢Áª¼ê¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÉé¤±¤ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¸ÞÎØ¤â¡Ë¤³¤ì¤Ç¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤Æ²þÁ±ÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥º¥ì¤ò½¤Àµ¤·¤ÆËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤Î½ÀÆ»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ê£Ç£Ó¡ËÅìµþÂç²ñ·è¾¡¤Ç¡¢¹âÆ£¤Ë°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç½é¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£Ì´ÉñÂæ¤òÁ°¤Ë¡¢£²¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ê»³¤Ï¡Ö¡Ê¹âÆ£¤Ï¡Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤±¤É¤¹¤´¤¤ÀèÇÚ¡£±©²ì¡ÊÎ¶Ç·²ð¡ËÀèÇÚ¤¬¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹âÆ£ÀèÇÚ¤â¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤Ï¤·¤¿¤·¡Ê¹âÆ£¤«¤é¡Ë¡Ø²¶¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»þ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤È¤«µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Î½ÀÆ»¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼åÅÀ¤È¤«ÊÊ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Î¸ÞÎØ¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Î½õ¸À¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤«¡£