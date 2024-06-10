¡ÖºÆ¤ÓÁ´ÌÌÀïÁè¤ò»Ï¤á¤ë¡×EXO¤Î3¿Í¤ÈSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³ëÆ£¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡Ä·º»ö¹ðÈ¯¤â»ëÌî
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×EXO¡Ê¥¨¥¯¥½¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡¢¥·¥¦¥ß¥ó¡¢¥Á¥§¥ó¤È¡¢Á°½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Î³ëÆ£¤¬ºÆ¤ÓËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡×EXO¡¦¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡¢¹õ¥¹¡¼¥Ä
EXO-CBX¡Ê¥Á¥§¥ó¡¢¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡¢¥·¥¦¥ß¥ó¡ËÂ¦¤Ï¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Åö½éÌóÂ«¤·¤¿²»¸»¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÎ®ÄÌ¼ê¿ôÎÁ5.5¡ó¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸Ä¿Í³èÆ°¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Çä¾å¹â¤Î10¡ó¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤·¡¢ÉÔÅö¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
6·î10Æü16»þ¡¢¥½¥¦¥ë¾©ÃéÆ¶¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Á¥å¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î¿·Íå¡Ê¥·¥ë¥é¡Ë¥Û¥Æ¥ë·ÞÉÐ´Û¤Ç¤Ï¡¢CBX¤Î½êÂ°»öÌ³½êINB100¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Æ±Æü¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹²ñ¼Ò¡ÖONE HUNDRED¡×¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Big Planet Made¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¡¢INB100¤Î¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥å¥óÂåÉ½¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿Í¥ê¥ó¤Î¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥¯ÊÛ¸î»Î¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÖSM¤¬ÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥
CBX¤ÈINB100¤ÎË¡ÄêÂåÍý¿Í¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¥¤ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë¸ò¾Ä¤¬ÂÅ·ë¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢SM¤¬Î©¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¹ç°Õ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à²»¸»Î®ÄÌ¼ê¿ôÎÁÎ¨5.5¡ó¤òÉÔÍú¹Ô¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸Ä¿Í³èÆ°¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¹¹ð¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¡ËÇä¾å³Û¤Î10¡ó¤òÍ×µá¤¹¤ëÉÔÅö¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£ºòÇ¯¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¹ç°Õ¾ò·ï¤òSM¤¬Àè¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
2012Ç¯¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×EXO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Á¥§¥ó¡¢¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡¢¥·¥¦¥ß¥ó¤Ï2023Ç¯¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀº»»»ñÎÁ¤ÎÌ¤Äó¶¡¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤Î²òÌó¤òÄÌÃÎ¤¹¤ë¤Ê¤É²ñ¼Ò¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²áÅÙ¤ËÄ¹¤¤·ÀÌó´ü´Ö¤ò¶¯Í×¤·¡¢Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÆ±ÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÎÀ§ÀµÌ¿Îá¤ËÈ¿¤·¤ÆÉÔ¸øÀµ·ÀÌó¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ËÄóÁÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³ëÆ£¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤áEXO¤Î´°Á´ÂÎ³èÆ°¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬È¯À¸¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î·üÇ°¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÌäÂêÈ¯À¸¤«¤é¿ô¥«·î¸å¡¢3¿Í¤ÈSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏÅÅ·âÅª¤ËÏÂ²ò¤·¤¿¡£
ÁÐÊý¤Î±ßËþ¤Ê¹ç°Õ¤ÇÀìÂ°·ÀÌó¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤ÏÆ±Ç¯8·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÀßÎ©·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤È¥·¥¦¥ß¥ó¡¢¥Á¥§¥ó¤Î¸ÄÊÌ³èÆ°¤Î¤¿¤á¤ÎÆÈÎ©¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖINB100¡×¤òÀßÎ©¡£INB100¤Ï¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Î¶¨µÄ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¸ÄÊÌ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£
äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤ÇÁÐÊý¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢INB100Â¦¤¬¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢³ëÆ£¤¬ºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö2023Ç¯6·î1Æü¤ÎºÇ½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¸å¡¢4²ó¤ÎÀº»»»ñÎÁÄó¶¡¤ÎµñÈÝ¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢ÀìÂ°·ÀÌóºÆ·ÀÌó²áÄø¤Ç¤ÎÉÔÅöÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¿¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥¹SMÂåÉ½¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÂ¦¤Ë¹ç°Õ¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£Åö»þSM¤Ï¡¢¡ÈCBX³èÆ°¤ÎºÝ¡¢¥«¥«¥ª¤äMelon¤Ê¤É¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¡¢Â¾¼Ò¤è¤êÄã¤¤Î®ÄÌ¼ê¿ôÎÁ5.5¡ó¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¡É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î²¼¤Ç¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂ¦¤¬¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£INB100Â¦¤Ï¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Î®ÄÌ¼ê¿ôÎÁ5.5¡ó¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿º¬µò¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯6·î14Æü¤Î¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤È¥¤¡¦¥½¥ó¥¹COO¤ÎÏ¿²»µÏ¿»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
INB100Â¦¤¬SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤¯4¤Ä¤À¡£¡SM¤Ï2023Ç¯6·î18ÆüÉÕ¤Î¹ç°Õ½ñÄù·ë¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢²»¸»Î®ÄÌ¼ê¿ôÎÁ5.5¡ó¤òÉÔÍú¹Ô¤·¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¡¢¢¹ç°Õ¾ò·ï¤ÎÉÔÍú¹Ô¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¾å¤²¤ëÇä¾å³Û10¡ó»ÙµëÌ¿Îá¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡¢£¹ç°Õ½ñÄù·ë¸å¡¢3¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬EXO¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Äó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿Àº»»»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤2023Ç¯¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿´ûÂ¸¤ÎÀº»»»ñÎÁ¤Èº¬µò¤Î»ñÎÁ¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×µá»ö¹à¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º¾µ½ºá¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤·¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÄóÁÊ¤Ê¤ÉË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
INB100¤Ï¡¢¶â³Ûµ¬ÌÏ¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¼ý±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÇä¾å¤Î10¡ó¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¾ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¡£¥¤ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸Ä¿Í³èÆ°¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âç¤¤Ê¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖEXO¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»ñ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÍøÍÑÂå²Á¤Ï¶¨µÄ¤·¤Æ»Ùµë¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤¬ÀßÎ©¤·¤¿INB100¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Ë
ºòÇ¯¡¢¥Á¥§¥ó¡¢¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡¢¥·¥¦¥ß¥ó¡ÊCBX¡Ë¤ÈSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿ºÝ¡¢¡È³°ÉôÀªÎÏ¡É¤È¤·¤Æ²Î¼ê·óºî¶Ê²È¤ÎMC¥â¥ó¤ÈBig Planet Made¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Ì¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¡£
MC¥â¥ó¤ÏBig Planet Made¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀßÎ©½é´ü¤Ë¼ÒÆâÍý»ö¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏONE HUNDRED¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡¢MC¥â¥ó¤ÏCBX¤Î³°ÉôÀªÎÏµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÇ§¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏÁ°¸å¤Î»ö¾ð¤ò³ÎÇ§¤·¡¢MC¥â¥ó¤ÈBig Planet Made¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·INB100¤¬º£Ç¯5·î¤ËONE HUNDRED¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢CBX¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤íMC¥â¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ONE HUNDRED¤Ï¡¢P-ARK¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤ÈMC¥â¥ó¤¬¶¦Æ±Åê»ñ¤ÇÀßÎ©¤·¤¿´ë¶È¤À¡£Big Planet Made¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈMILLION MARKET¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥Á¥ã²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¿Æ¤·¤¤»Ð¤ÈÄï¤Î´Ø·¸¤À¡£MC¥â¥ó¤â¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤Î¿Æ¤·¤¤·»¤À¡×¤È¤·¡¢²ÈÂ²°Ê¾å¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¤À¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¡ÊÀìÂ°·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤ËÂ¾»öÌ³½ê¤È»öÁ°ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¡Ëµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ã¤¦¡£SM¤ÈÀìÂ°·ÀÌóÊ¶ÁèÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤Þ¤Ç¡¢»ä¤ÏBig Planet Made¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÇã¼ý¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤ÈÅö»þ¤ÎBig Planet Made¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥óÂåÉ½¤È¤â²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤¬SM¤È¤ÎÉÔ¸øÀµ¤ÊºÆ·ÀÌó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ë»ä¤ÈMC¥â¥ó¤ËÁêÃÌ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢½õ¸À¤·¤¿¤À¤±¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Á¥ã²ñÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖºòÇ¯¤Î¹ç°Õ¤â¤ä¤Ï¤êCBX¤¬EXO¤Î¤¿¤á¤ËÂç¤¤¯¾ùÊâ¤·¤Æ²¼¤·¤¿·èÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·SM¤Ï¡¢»ä¤¬Ãæ´ÖÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¼é¤é¤º¡¢ÌµÍý¤ÊÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤ÏSM¤ÎÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤ËÄÀÌÛ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¡£¼é¤ì¤Ê¤¤ÌóÂ«¤ò·Ç¤²¤ÆCBX¤òÀâÆÀ¤·¤¿º¾µ½¹Ô°Ù¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÆ¤ÓSM¤ÈÁ´ÌÌÀïÁè¤ò»Ï¤á¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÌµÇ°¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¡ÖEXO³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëCBX¤Î°Õ»Ö¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤è¤ê¤Ï¡¢SM¤È¤Î±ßËþ¤Ê¹ç°Õ¤òË¾¤à¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËINB100¤Î¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥å¥óÂåÉ½¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÉÔÅö¤Ê¾ò·ï¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¡¢BE¡ÇO¤Ê¤É¤âÁ°½êÂ°»öÌ³½ê¤ÈÀº»»ÌäÂê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼¡¸µ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤âÆ©ÌÀ²½¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£