シャーロック・ホームズの相棒ワトソンが主役の新作ドラマ、名探偵を彷彿とさせるキャラも登場

名探偵シャーロック・ホームズの相棒ワトソンを主人公にした米CBSの新作ドラマ『Watson(原題)』の追加キャストが報じられた。米Deadlineが伝えている。

『Watson』はタイトルの通り、ホームズの相棒として知られる医師のワトソンが主人公。かつてホームズと一緒に犯罪捜査をしていたワトソンが、ホームズが宿敵のモリアーティに殺されてしまったことから、医師としてのキャリアを再開する医療ドラマだ。希少疾患の治療を専門とするクリニックの院長となったワトソンは、犯罪ではなく医療ミステリーの謎解きへと目を向けるようになる。

クリエイターを務めるのは、現代のニューヨークを舞台にホームズとワトソンの活躍を描いた大ヒット犯罪捜査ドラマ『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』で脚本・製作総指揮を兼任したクレイグ・スウィーニー。

ワトソンを演じるのはモリス・チェスナット(『ローズウッド 〜マイアミ私立検視ラボ』『レジデント 型破りな天才研修医』)。そして、ワトソンの元妻メアリー・モースタンを演じるのはロシェル・エイツ(『S.W.A.T.』)。メアリーは東海岸でも指折りの外科医で、このクリニックの医長を務めている。ワトソンとの離婚後も彼を尊敬しており、謎に対する彼の洞察力を高く評価する一方、仕事に対する彼の型破りなアプローチにイライラすることもある役どころだ。そのほかには、それぞれ感染症と機能性医学の専門家である双子のスティーヴンズ&アダム・クロフト博士をピーター・マーク・ケンドール(『シカゴ・メッド』)が、ホームズによって改心した元犯罪者で、クリニックの行政補佐を担うシンウェル・ジョンソンをリッチー・コスター(『Happy!』)が演じることがすでに決まっている。

Morris Chestnut To Star In 'Watson' As Arthur Conan Doyle-Inspired Drama Gets CBS Series Order https://t.co/J8K4szOJ8N

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 3, 2024