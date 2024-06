ASTRO チャウヌ、6月に日本でリリースイベント開催決定！直筆サイン入りCDお渡し会を実施

「CHA EUN-WOO 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] Encore in Japan」の連動企画第一弾としてASTROのチャウヌの初ソロアルバムリリースを記念し、リリースイベントが開催される。今年、埼玉・ベルーナドームで単独ファンコンサート「2024 Just One 10 Minute Mystery Elevator」を成功裏に終えた彼は、ファンからの熱い要望を受け、6月29日(土)〜6月30日(日)に神奈川・Kアリーナ横浜にてアンコール公演を開催することを決定した。そして、今回、同日に1stソロアルバム「ENTITY」のリリースを記念した直筆サイン入りCDお渡し会が行われることが発表された。詳細は購入ページで確認することができる。

■リリースイベント概要

1stソロアルバム「ENTITY」発売記念特典会

対象商品をご購入のお客様から抽選で最大100名のお客様を対象にCHA EUN-WOO本人による直筆サイン入りCDお渡し会を実施いたします。



【対象商品】

チャウヌ 1stソロアルバム「ENTITY」 EACH ver. / EQUAL ver.(バージョンランダム)各4,290円(税込)



【開催日程・会場】

日時:2024年6月29日(土)公演前、及び、2024年6月30日(日)公演前

会場:CHA EUN-WOO 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] Encore in Japan

Kアリーナ横浜



【イベント詳細・参加方法】

CHA EUN-WOO Japan Official Goods Storeにてチャウヌの1stソロアルバム「ENTITY」を1枚ご購入ごとに1回の抽選権利が与えられ、各日50名様(合計最大100名様)にCDお渡し会参加権が当選します。(ハズレ有り)



【アルバム販売スケジュール】

●第1回アルバム配送通販

2024年6月10日(月)18:00〜2024年6月16日(日)23:59まで

各日最大25名様当選(両日合計最大50名様)



●第2回アルバム配送通販

2024年6月19日(水)18:00〜2024年6月26日(水)23:59まで

各日最大25名様当選(両日合計最大50名様)



※スケジュールは諸事情により予告なしに前後する可能性もございます。予めご了承ください。

※CDが在庫枚数分のご注文に達し次第、販売終了となります。予めご了承ください。



<注意事項>

※ご応募の際は販売サイトの注意事項をよく読み、ご応募ください。

※当日の公演チケットをお持ちでない方もご応募・ご参加いただけます。

※抽選結果は応募完了後、すぐに表示されます。

※ご当選者のお客様には当日の詳細を6月27日19:00にご登録いただいたメールアドレスに案内メールをお送り致します。

※サイン入りCDは、既にサインしたCDをお渡しいたします。

※イベント内容変更に伴う商品の返品・交換はいたしかねます。

※コンサート開催前のイベントとなるため、場合によっては長時間お待たせする可能性がございます。あらかじめお時間に余裕のある方のみご参加をお願い致します。

※当選者数及び抽選、当落に関わる内容は一切お応えすることができませんのでご了承ください。

※各種ウイルス等の感染拡大や隔離期間、荒天などの諸事情などによりアーティスト参加ならびにイベント参加が危険と判断された場合や会場の設備故障や電波障害、天災など不可抗力の事由により、実施不可能と判断された場合は、抽選会・イベントを中止・中断・変更いたします。その場合でもご購入いただいた商品の払い戻しなどは一切行いませんので、予めご了承ください。

※お客様による録音・録画・撮影は禁止いたします。万一発見した場合、また係員の指示に従っていただけない場合は、途中退場およびカメラ・携帯電話等の没収、データの消去をさせていただく場合がございます。

※イベント中にスタッフがお客様の肩や腕などに触れて誘導させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※禁止行為や運営の妨げとなる行為をされたり、イベントスタッフの指示に従っていただけない方は、イベント前、またはイベント途中であっても会場から退場していただく場合がございます。その場合、参加資格はすべて無効となり、CD商品の払戻しや返金等も一切行いませんのでご注意ください。

※参加資格の譲渡、転売は固くお断りいたします。

※未就学児のご参加はできません。

※未成年の方がご参加された場合は、保護者の方の同意を得たものとみなします。また同意を得られない場合はイベントへのご参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。

※車いすやご事情のあるお客様は、予めスタッフにご相談ください。

※天候や災害、アーティストの都合、その他の理由により、イベントの日程・内容・出演者が変更、イベントが中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※会場内にロッカーやクロークはございません。貴重品・手荷物・キャリーケース等の管理は自己責任でお願いいたします。

※会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。貴重品は各自で管理してください。

※会場までの交通費・宿泊費等はお客様ご自身のご負担となります。万が一のイベント中止時でも同様です。

※お客様のボード・名札・公式グッズは身に着けていれば持ち込み可能ですが、両手が空いている状態でご参加いただきます。

※会場周辺での座り込み・集会等は、他のお客様のご迷惑となりますので禁止させていただきます。

※会場周辺での徹夜行為等は、固くお断りいたします。

※お客様同士で製作された非公認グッズやチラシの配布、持込や使用は禁止とさせていただきます。

※アーティストへのプレゼント、ファンレターのお預かりは一切できません。ご了承ください。

※危険物、酒類の持ち込みおよび飲酒後、酒気帯びでのイベントへの参加は禁止です。

※イベント開催時の社会情勢によって、様々な制限を設けさせていただく場合がございます。

※イベントの安全な運営のため、スタッフの指示を必ずお守りいただき、行動していただきますようご協力をお願いいたします。

※本イベントの安全な運営のため、イベントに参加するにふさわしくないと主催者側が判断した場合、特定のお客様にご参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。



<お問い合わせ>

・特典会に関してのお問い合わせ

サンライズプロモーション東京:0570-00-3337

平日12:00〜18:00(※土日祝休業)



・商品・ご購入および抽選に関するお問い合わせはこちら



