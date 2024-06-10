ブレイバーン『勇気爆発祭』ビジュアル・グッズ情報解禁 裸に赤褌のイサミ＆スミス
テレビアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』のイベント「勇気爆発祭」のキービジュアル、グッズ情報が公開された。
【画像】癖強すぎ…公開された『勇気爆発祭』グッズ
裸に赤褌を身に纏ったイサミ＆スミスと、法被にさらしを巻いたルル、そして和服姿のブレイバーン＆スペルビアが集合した、いかにも“祭”なビジュアルとなっている。
さらに、描き下ろしキービジュアルを使用したイベントグッズの販売も決定。事前通販はCygames公式グッズショップ「CyStore(サイストア)」にて本日より開始。Tシャツやマフラータオル、アクリルスタンド、缶バッジなどが用意されている。
イベント名：勇気爆発祭（読み：ゆうきばくはつふぇす）
開催日時：2024年8月4日（日）
昼の部：12:30開場13:00開演
夜の部：16:00開場16:30開演
会場：TBS赤坂BLITZスタジオ（〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目３−２）
出演者
イサミ・アオ役 鈴木崚汰
ルイス・スミス役 阿座上洋平
ブレイバーン役 鈴村健一
ルル役 会沢紗弥
スペルビア役 杉田智和
イベント内容：
・作品を振り返るフリートーク
・書き下ろし朗読劇
・ミニライブパートなど
【画像】癖強すぎ…公開された『勇気爆発祭』グッズ
裸に赤褌を身に纏ったイサミ＆スミスと、法被にさらしを巻いたルル、そして和服姿のブレイバーン＆スペルビアが集合した、いかにも“祭”なビジュアルとなっている。
さらに、描き下ろしキービジュアルを使用したイベントグッズの販売も決定。事前通販はCygames公式グッズショップ「CyStore(サイストア)」にて本日より開始。Tシャツやマフラータオル、アクリルスタンド、缶バッジなどが用意されている。
開催日時：2024年8月4日（日）
昼の部：12:30開場13:00開演
夜の部：16:00開場16:30開演
会場：TBS赤坂BLITZスタジオ（〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目３−２）
出演者
イサミ・アオ役 鈴木崚汰
ルイス・スミス役 阿座上洋平
ブレイバーン役 鈴村健一
ルル役 会沢紗弥
スペルビア役 杉田智和
イベント内容：
・作品を振り返るフリートーク
・書き下ろし朗読劇
・ミニライブパートなど