IVE、8月に韓国でワールドツアーのアンコール公演を開催！Beyond LIVEで生中継も

IVEがKSPO DOMEでアンコール公演を行う。本日(10日)、所属事務所STARSHIPエンターテインメントの関係者によると、IVEは8月10日〜11日の二日間、ソウルオリンピック公園KSPO DOMEにて初のワールドツアーのソウルアンコール公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' - ENCORE」を開催する。彼女たちは韓国ファンの爆発的な声援に応えるため、ワールドツアーのアンコール公演をソウルKSPO DOMEで二日間開催し、さらに大きくなったスケールで特別なストーリーを披露する予定だ。また、11日の公演はグローバルプラットフォームBeyond LIVEでオンライン生中継される。

昨年10月、ソウルを皮切りにデビュー後、初のワールドツアーを開催している彼女たちは、日本、アジア、米州地域での公演が超スピードで全席完売を記録するなど、世界中で大人気を博している。現在は、ヨーロッパと南米ツアーを通じてグローバルファンと特別な時間を過ごしている。彼女たちは、デビュー2年で東京ドームでのアンコール公演を確定したのはもちろん、ソウルでは“KSPO DOME進出”を成し遂げるなど、目覚ましい成果を達成しており、アンコール公演でもファンと意義深い思い出を作る予定だ。IVEの初のワールドツアーのソウルアンコール公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' - ENCORE」は、8月10日午後6時、11日午後5時に開催される。ファンクラブ向けチケット先行販売は6月19日午後8時、一般チケット販売は25日午後8時にMelOn Ticketでスタートする。