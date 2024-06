【「炎の闘球女 ドッジ弾子」第39話】6月10日 公開

小学館は、同社のコミック配信サイト「週刊コロコロコミック」にて「炎の闘球女 ドッジ弾子」第39話を6月10日に公開した。

第39話では超闘球大会にてブラックアーマーズとの試合を繰り広げる球川闘球部。そして、試合中に「デンジャラスタイム」が開幕。球川闘球部のはこキャプテンが標的になってしまうが。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.