投信・基準価額騰落率ランキング 6月第1週（6月3日～6月7日） 投信・基準価額騰落率ランキング 6月第1週（6月3日～6月7日）



6月第1週の上昇ランキングの上位にはレバレッジ型のバランスファンドが並びました。各ファンドの実質的な投資対象は「米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）（ＵＳブレイン５）」が米国の株式、債券、REIT、およびコモディティ、「米国ＡＢＣ戦略ファンド（５倍コース）」が米国の株式、債券、REITおよび金、「グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）（ゴーゴー・バランス（１年決算型））」が日本を含む世界の株式、債券REITおよび金となっています。



下落ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）」は1450円、2位の「世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（ベストシックス）」は1100円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +8.20％ 米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）（ＵＳブレイン５）

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



2位 +7.61％ 米国ＡＢＣ戦略ファンド（５倍コース）

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 +7.41％ グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）（ゴーゴー・バランス（１年決算型））

運用会社:日興アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -12.37％ フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）

運用会社:フランクリン・テンプルトン・ジャパン



2位 -8.62％ 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（ベストシックス）

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 -7.71％ メキシコ株式ファンド

運用会社:カレラアセットマネジメント



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