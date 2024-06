◆「ドリフェス」第2弾アーティスト解禁

【モデルプレス=2024/06/10】8月24日〜25日に東京体育館、9月14日〜16日に幕張メッセ4〜7ホールにて開催されるテレビ朝日開局65周年記念『テレビ朝日ドリームフェスティバル2024』の出演アーティスト第2弾が解禁された。毎年多数のアーティストが出演する『テレビ朝日ドリームフェスティバル』。今回はテレビ朝日開局65周年を記念して史上最大規模となる5日間での開催となる。

◆「ドリフェス」8月公演出演アーティスト

第2弾として、9月に出演するアーティストの中から9組を発表。15日には、今年結成20周年を迎え、7月にベストアルバムの配信が決定したロックバンド・9mmParabellum Bullet、高い音楽性を兼ね備え、モダンなラウドロックから歌謡曲、ポップで爽快なサウンドまで変幻自在、キャッチーでユーモアあふれる世界観で魅了する大注目のロックバンド・-真天地開闢集団-ジグザグ、B'zの松本孝弘が長年の構想を元に2004年に結成したプロジェクトで今年再始動を発表したTMG、今年で結成35周年を迎えバンド史上最大規模となる全国ツアーを展開する中、ファイナルとして14年ぶりの東京ドーム公演開催を発表したロックバンド・LUNA SEAが出演する。16日には、歌、踊り、トークとマルチにこなす堂本剛によるクリエイティブプロジェクト.ENDRECHERI.、「願い」(テレビ朝日系『おっさんずラブ-in the sky-』主題歌)など数多くのタイアップを獲得し、ライブ、ツアーでは音楽家が集いパフォーマンスを行うロックバンド・sumika、2022年に「JUST DANCE!」で全世界メジャーデビューし、今秋には初のワールドツアーが決定したTravis Japan、印象的な耳に残る優しい歌声と歌詞、キャッチーなメロディーラインで人々を魅了するシンガーソングライター・平井 大、キーボードの多彩な音色を組み合わせた壮大なバンドサウンドを武器に圧倒的なステージングを繰り広げるロックバンド"マカロニえんぴつ"が出演する。(modelpress編集部)・8月24日imase、Tani Yuuki、RIIZE(五十音順)・8月25日稲葉浩志、Vaundy(五十音順)・9月15日9mmParabellum Bullet、-真天地開闢集団-ジグザグ、TMG、LUNA SEA and more・9月16日.ENDRECHERI.、sumika、Travis Japan、平井 大、マカロニえんぴつ and more