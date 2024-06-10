　坂本花織

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　国際スケート連盟は９日、フィギュアスケートで来季のグランプリ（ＧＰ）シリーズ出場選手を発表した。女子で世界選手権３連覇の坂本花織は第２戦のスケートカナダ（１０月２５〜２７日・ハリファクス）と第４戦のＮＨＫ杯（１１月８〜１０日・東京）にエントリーした。

　男子で２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）はＮＨＫ杯と第５戦のフィンランド大会（１１月１５〜１７日・ヘルシンキ）に出場予定。ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組は第１戦のスケートアメリカ（１０月１８〜２０日・アレン）とＮＨＫ杯にエントリーした。

ＧＰシリーズの日程と日本人出場選手は次の通り。

　◇スケートアメリカ（１０月１８〜２０日、アレン）

　男子　三浦佳生、島田高志郎、吉岡希

　女子　青木祐奈、樋口新葉、渡辺倫果

　ペア　三浦璃来、木原龍一組

　◇スケートカナダ（１０月２５〜２７日、ハリファクス）

　男子　佐藤駿、山本草太

　女子　坂本花織、松生理乃、吉田陽菜

　◇フランス大会（１１月１〜３日、アンジェ）

　男子　島田高志郎、友野一希

　女子　樋口新葉、三原舞依、住吉りをん

　

　◇ＮＨＫ杯（１１月８〜１０日、東京）

　男子　鍵山優真、三浦佳生

　女子　坂本花織、千葉百音

　ペア三浦璃来、木原龍一組、長岡柚奈、森口澄士組

　アイスダンス　田中梓沙、西山真瑚組、吉田唄菜、森田真沙也組

　◇フィンランド大会（１１月１５〜１７日、ヘルシンキ）

　男子　鍵山優真、友野一希、山本草太

　女子　松生理乃、三原舞依、吉田陽菜

　◇中国杯（１１月２２〜２４日、重慶）　

　男子　佐藤駿

　女子　千葉百音、住吉りをん、渡辺倫果

　◇ＧＰファイナル（１２月５〜８日、フランス・グルノーブル）