来季ＧＰシリーズのエントリー発表 坂本花織、鍵山優真、りくりゅうはＮＨＫ杯に出場予定
国際スケート連盟は９日、フィギュアスケートで来季のグランプリ（ＧＰ）シリーズ出場選手を発表した。女子で世界選手権３連覇の坂本花織は第２戦のスケートカナダ（１０月２５〜２７日・ハリファクス）と第４戦のＮＨＫ杯（１１月８〜１０日・東京）にエントリーした。
男子で２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）はＮＨＫ杯と第５戦のフィンランド大会（１１月１５〜１７日・ヘルシンキ）に出場予定。ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組は第１戦のスケートアメリカ（１０月１８〜２０日・アレン）とＮＨＫ杯にエントリーした。
ＧＰシリーズの日程と日本人出場選手は次の通り。
◇スケートアメリカ（１０月１８〜２０日、アレン）
男子 三浦佳生、島田高志郎、吉岡希
女子 青木祐奈、樋口新葉、渡辺倫果
ペア 三浦璃来、木原龍一組
◇スケートカナダ（１０月２５〜２７日、ハリファクス）
男子 佐藤駿、山本草太
女子 坂本花織、松生理乃、吉田陽菜
◇フランス大会（１１月１〜３日、アンジェ）
男子 島田高志郎、友野一希
女子 樋口新葉、三原舞依、住吉りをん
◇ＮＨＫ杯（１１月８〜１０日、東京）
男子 鍵山優真、三浦佳生
女子 坂本花織、千葉百音
ペア三浦璃来、木原龍一組、長岡柚奈、森口澄士組
アイスダンス 田中梓沙、西山真瑚組、吉田唄菜、森田真沙也組
◇フィンランド大会（１１月１５〜１７日、ヘルシンキ）
男子 鍵山優真、友野一希、山本草太
女子 松生理乃、三原舞依、吉田陽菜
◇中国杯（１１月２２〜２４日、重慶）
男子 佐藤駿
女子 千葉百音、住吉りをん、渡辺倫果
◇ＧＰファイナル（１２月５〜８日、フランス・グルノーブル）