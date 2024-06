ATEEZ、米ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で2位獲得！アルバム4作連続TOP3入りの快挙

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ATEEZ、世界各地のチャートを席巻!

ATEEZの10th ミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』が、米・Billboardメインチャートである「Billboard 200」で2位を記録したことがわかった。

これは、6月9日(以下、現地時間)の米国音楽専門メディアBillboardチャート予告記事が伝えたもの。

先立ってATEEZは8thミニアルバム『THE WORLD EP.1 : MOVEMENT』、9thミニアルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』、2ndフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』の3作のアルバムすべてが米「Billboard 200」TOP3にチャートイン。これで、ATEEZは同チャートTOP3に4作連続で名を連ねたことになり、世界的な名声を改めて確かなものにした。

『GOLDEN HOUR : Part.1』は発売後、韓国・HANTEOチャートリアルタイムフィジカルアルバムチャート、CIRCLEチャートの週間および月間アルバムチャート、Bugsデイリーアルバムチャート、ワールドワイドiTunesアルバムチャート、ヨーロピアンiTunesアルバムチャート、オリコンデイリーアルバムチャートにてすべて1位を獲得。

さらに、英「オフィシャルアルバムチャート」(6月7日付)で4位を記録、ATEEZは1年で英「オフィシャルアルバムチャート」の「TOP 10」に3作のアルバムがチャートインした初のK-POPアーティストとなり、「オフィシャルフィジカルアルバムチャート」「オフィシャルアルバムセールスチャート」「オフィシャルスコティッシュアルバムチャート」「オフィシャルインディペンデントアルバムチャート」においても1位を記録し、唯一無二の影響力を誇った。

また『GOLDEN HOUR : Part.1』は、ベルギーのウルトラトップ(Ultratop)「ワロニア」アルバムチャート(6月8日付)3位、フランスレコード協会(SNEP)「トップアルバム」チャート(6月7日付)4位、ドイツの公式音楽チャート(Offizielle Deutsche Charts)「トップ100アルバム」(6月7日付)6位を獲得するなど、自己最高成績を更新し、注目を集めている。

ATEEZは、数多くのミュージシャンたちの「夢の舞台」と呼ばれる『コーチェラ(Coachella Valley Music and Arts Festival)』に“K-POPボーイズグループ初”としてステージに立ち、大きな話題に。6月10日には米NBCの有名番組『The Kelly Clarkson Show』への出演も発表され、北米での熱い人気を証明した。

なお、ATEEZは、7月に2024年ワールドツアー『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』を展開。タコマを皮切りにオークランド、ロサンゼルス、フェニックス、アーリントン、ダルース、ニューヨーク、ワシントンD.C、トロント、ローズモントまで計10都市を巡り、北米のファンと交流を図る。

リリース情報

2024.05.31 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.1』

※日本発売は6月5日

2024.06.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「WORK Pt.2-ATEEZ X Don Diablo」

