注目の新店を一挙ご紹介！ 5月のNew Open Newsランキング

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも『注目の新店』を紹介するNew Open Newsの連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、5月のNew Open Newsにおいて最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2024年5月1日〜5月31日

【10位】ここにもとだか(東京・大崎広小路)

第10位は、2024年4月にオープンした「ここにもとだか」。五反田駅から徒歩8分ほどの場所にある「五反田JPビルディング」内に、人気店「とだか」の絶品メニューを気軽に楽しめる居酒屋としてオープンしました。

ここにもとだか 出典:curuさん

【9位】PAYSAGE 代官山本店(東京・代官山)

<店舗情報>◆ここにもとだか住所 : 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディングTEL : 不明の為情報お待ちしております

第9位は、2024年2月22日に代官山駅近くにオープンした「PAYSAGE 代官山本店」です。百貨店の催事に出店すれば次々とスイーツが完売するなど、大人気のブランド「PAYSAGE」の旗艦店です。

PAYSAGE 代官山本店 出典:自称独り者グルメさん

【8位】飯箸邸(長野・御代田)

<店舗情報>◆PAYSAGE 代官山本店住所 : 東京都渋谷区代官山町20-23 Forestgate DaikanyamaTEL : 03-6455-2515

第8位は、2024年1月に軽井沢にオープンしたイタリアンレストラン「飯箸邸」。軽井沢駅からは車で30分ほどの場所にあります。

飯箸邸 出典:yodaroさん

【7位】Cot(東京・広尾)

<店舗情報>◆飯箸邸住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町追分46-13TEL : 080-3752-1184

第7位は、人気フレンチ「Cot」。西麻布交差点からすぐの場所で隠れ家レストランとして2003年からグルメな人たちを喜ばせてきた「Cot」が、2024年4月、もとの店舗からも近い広尾駅から徒歩7分ほどの場所に、移転オープンしました。

Cot 写真:お店から

【6位】廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店(東京・渋谷)

<店舗情報>◆Cot住所 : 東京都港区西麻布4-2-6 Ryowa Palace 西麻布 1FTEL : 050-5593-3325

第6位は、2024年4月19日、渋谷駅A5b出口から徒歩約2分のところにオープンした「廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店」。

廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店 写真:お店から

【5位】シューバード(京都・西向日)

<店舗情報>◆廻転鮨 銀座おのでら 息子渋谷店住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-3-3 楠本ビル B1FTEL : 未開通

第5位は、シュークリーム専門店「シューバード」。2024年3月、長岡京市にクロワッサン専門店「ニューバード」の姉妹ブランドとしてオープンしました。

シューバード 写真:お店から

【4位】ちひろ菓子店 自由が丘(東京・自由が丘)

<店舗情報>◆シューバード住所 : 京都府長岡京市井ノ内上印田10-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

第4位は、2024年4月19日に自由が丘にグランドオープンした「ちひろ菓子店」。これまでに10,000種類以上のスイーツを食べ歩いたスイーツレポーター、ちひろさんがプロデュースした焼き菓子店です。

ちひろ菓子店 自由が丘 出典:akmogchさん

【3位】PIZZERIA MANCINI TOKYO(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆ちひろ菓子店 自由が丘住所 : 東京都目黒区自由が丘2-16-10 メイプルファームTEL : 不明の為情報お待ちしております

第3位は「PIZZERIA MANCINI TOKYO」。2024年3月、赤坂見附駅から徒歩1分ほどの場所にオープンした、世界最高峰のピッツァの祭典「PIZZA FEST」で最優秀賞を受賞したピッツァが楽しめるイタリアンです。

PIZZERIA MANCINI TOKYO 写真:お店から

【2位】「東京寿司 ITAMAE SUSHI-PRIME-GINZA SIX店」(東京・銀座)

<店舗情報>◆PIZZERIA MANCINI TOKYO住所 : 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルプラザ 1FTEL : 050-5593-1502

第2位は、2024年4月、「東京寿司 ITAMAE SUSHI」や「板前鮨はなれ」「東京すし街道」などを展開する株式会社板前寿司ジャパンがGINZA SIX6階にオープンした「東京寿司 ITAMAE SUSHI-PRIME-」。同店は、おまかせコースを展開する新業態となります。

東京寿司 ITAMAE SUSHI -PRIME- GINZA SIX店 写真:お店から

【1位】桜新町 いとう(東京・桜新町)

<店舗情報>◆東京寿司 ITAMAE SUSHI -PRIME- GINZA SIX店住所 : 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6FTEL : 050-5593-3185

第1位に輝いたのは、2024年3月、桜新町駅から徒歩6分ほどの場所にオープンした「桜新町 いとう」。「東京吉兆 帝国ホテル店」出身の店主の熟練の技で作られた日本料理を楽しめるお店です。

桜新町 いとう 写真:お店から

<店舗情報>◆桜新町 いとう住所 : 東京都世田谷区桜新町1-15-1-103TEL : 070-2823-0110

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

