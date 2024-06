【「DMM GAMES 10円祭り」第1弾】開催期間:6月10日~6月26日17時59分まで

DMMは、同社オンラインゲームサービス「DMM GAMES」にてセール「DMM GAMES 10円祭り」第1弾を6月10日より開催した。開催期間は6月26日17時59分まで。

本セールは「DMM GAMES」内の21タイトルを対象とし、ゲーム内の1アイテムが10円の特別価格で販売される。

対象アイテムは約1,000円のアイテムが10円になる。なお、対象アイテムは1タイトルにつき1回のみの限定販売となっている。

□「DMM GAMES 10円祭り」のページ

