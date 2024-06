オンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)のオフィシャルバンド、THE PRIMALS(ザ・プライマルズ)の結成10周年を記念して、CDとピックがセットになったスペシャルアイテム『THE PRIMALS - Riding Home』が発売決定となった。

参考:【写真】THE PRIMALSの10周年記念グッズとBlu-ray

CDは、1stアルバム『THE PRIMALS』以降に発表された楽曲を収録し、FFXIVの最新拡張パッケージ『黄金のレガシー』から「Dawntrail」とさらに新曲1曲を収録予定。ピックは、結成10周年を記念したデザインを含む『ファイナルファンタジーXIV THE PRIMALS - Riding Home ピックセット(4枚)』が付属されている。

また、2024年1月7日、8日の2日間、東京ドームで開催された「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京」のスペシャルライブがBlu-ray『And Back Again: Live Performances from the FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2024』で発売決定。DAY1のスペシャルライブ - ピアノとTHE PRIMALSが会場を熱狂に包み込んだDAY2のスペシャルライブ - バンドを収録し、映像は配信時とは使用カットを変え、新たに再編集されている。

そして、THE PRIMALSが2024年9月21日、22日に横浜アリーナで開催する『THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn』にて販売されるオフィシャルグッズの一部も公開された。Tシャツやタオルなどライブの定番グッズに加え、会場を彩るブレスレットライトもラインナップされている。

6月30日までライブ開催に先駆けて入手できる事前購入受付や対象商品を6,000円(税込)以上、購入すると「THE PRIMALS」結成10周年記念 特製ビニールバッグを先着でプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。

(文=リアルサウンド編集部)