ONEUS、デビュー後初！7月に大阪＆東京で日本ファンコンサートを開催

ONEUSが、デビュー後初となる日本ファンコンサートを開催する。ONEUSは14〜15日の2日間、大阪と東京でファンコンサート「ONEUS 2024 FAN CONCERT ‘Between the Earth and the Moon Pt.2' in JAPAN」(以下、「Between the Earth and the Moon Pt.2」)を開催する。同公演は、彼らが1月に韓国で開催したファンコンサートの延長線上にある。5人のメンバーは「2024 US大学新入生オリエンテーション」をテーマに、US大学に入学した初々しい新入生に変身。センス溢れる状況劇と多彩なコーナーを用意し、ファンとより近くでコミュニケーションを取る予定だ。

エナジェティックなカル群舞(体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス)、安定的なライブを披露し、“第4世代を代表するパフォーマー”として成長している中、彼らは、今回のファンコンサートでしか見られない特別なステージを披露するために一所懸命、準備をしているという。ONEUSの日本ファンコンサート「Between the Earth and the Moon Pt.2」は、14日に大阪・オリックス劇場、15日に東京・豊洲PITにて開催される。