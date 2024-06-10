川崎競馬場で6月11日(火)に行われる川崎スパーキングスプリント(4歳上・SIII・ダ900m)の枠順が確定した。

トライアルを勝利したサンダーゼウスは7枠10番、ひさびさの重賞制覇を狙うプライルードは2枠2番に入った。

そのほかにも、21年の当レース覇者カプリフレイバー、川崎900mを得意としているマッドシェリーなどが出走を予定している。発走予定日時は11日(火)の20時10分。枠順は以下の通り。

左から枠番、馬番、馬名

( )内は性齢、騎手、調教師(敬称略)

1-1 コパシーナ(セ7、今野忠成、川崎・内田勝義)

2-2 プライルード(牡5、本田正重、大井・藤田輝信)

3-3 カプリフレイバー(牡7、川島正太郎、船橋・稲益貴弘)

4-4 エンテレケイア(牡6、和田譲治、浦和・小久保智)

5-5 ヴァンデリオン(牡7、矢野貴之、川崎・河津裕昭)

5-6 ティアラフォーカス(牡5、御神本訓史、大井・宗形竹見)

6-7 ホウオウスクラム(牡9、山中悠希、船橋・佐藤裕太)

6-8 アポロビビ(牡8、笹川翼、浦和・小久保智)

7-9 マッドシェリー(牝6、神尾香澄、川崎・山田質)

7-10 サンダーゼウス(牡5、森泰斗、川崎・高月賢一)

8-11 アルバミノル(牡6、古岡勇樹、川崎・河津裕昭)

8-12 ノボベルサイユ(牝6、西啓太、川崎・山崎裕也)