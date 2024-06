ZE:A キム・ドンジュン＆パク・ヒョンシクが共演！コンサート「ON THE K：A」でコラボステージを披露

俳優のキム・ドンジュンとパク・ヒョンシクがひとつのステージに立つ。本日(10日)、キム・ドンジュンがの所属事務所であるMAJOR9は、「6月17日の午後7時、YouTubeチャンネル『KOCCA MUSIC』で配信されるKOCCA MUSIC STUDIOの企画公演『ON THE K:A』に出演する」と伝えた。「ON THE K」はシーズンごとに差別化したコンセプトとテーマでファンにミュージシャンの多様な魅力を伝えるオンラインコンサートだ。

今回の「ON THE K : A」には歌手兼俳優として活躍しているキム・ドンジュンとパク・ヒョンシクが出演する。この日、2人はバンドと共に特別な舞台を披露する。さらに、キム・ドンジュンは韓国で放送されて人気を博したKBS 2TV大河ドラマ「高麗契丹戦争」のビハインドを語る。特に、これまでネットを通じて披露してきた「ON THE K」は初めて観客を招待し、オフラインとオンラインで同時に行われ、より躍動感のあるステージを披露する予定だ。久しぶりにキム・ドンジュンとパク・ヒョンシクが歌う姿が見られる今回の「ON THE K:A」に、ファンの期待がより一層高まっている。「ON THE K:A」は6月17日午後7時、KOCCA MUSICの公式YouTubeチャンネルを通じてライブ配信され、公演の実況と視聴者のリアクションなどが盛り込まれた本放送は7月19日の午後6時に公開される。