今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メンズ・レディース・キッズの3サイズ展開で家族でお揃いにできる、ディズニーデザイン「ダブルガーゼかぶり甚平パジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ダブルガーゼかぶり甚平パジャマ」

サイズと価格:【レディースS、M、L、LL、3L】4,490円(税込)、【メンズS、M、L、LL】4,690円(税込)、【キッズ100、110、120、130、140、150】2,990円(税込)、【キッズ・フリル100、110、120、130、140、150】3,490円(税込)

ウエスト:総ゴム、ゴム取替え口有り

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

大きく開いた袖から風が抜けて涼しい、甚平パジャマ。

身幅にゆとりをもたせて、さらにすっぽりかぶるタイプなので着脱が簡単にできます!

眠っている間に着崩れる心配もなし◎

ボトムもゆったりシルエットで快適です。

デザインラインナップが豊富な、メンズ・レディース・キッズのシリーズ3タイプ展開で、キッズはフリルタイプも登場しています。

ミッキーモチーフ(花火)

ミッキーモチーフデザインの甚平パジャマ。

ネイビーが基調で、和の雰囲気もたっぷり!

一面にあしらわれた花火柄がオシャレで、ところどころに「ミニーマウス」や「グーフィー」、「プルート」など「ミッキー&フレンズ」のシルエットも☆

メンズ・レディース・キッズの3タイプにデザイン展開されています。

ミッキーモチーフ(ヨーヨー)

白がベースの、ミッキーモチーフデザインの甚平パジャマ。

ピンクや紫などのふんわりとした色合いが可愛い☆

一面に広がるヨーヨー柄が涼しげで素敵。

ところどころにミッキーモチーフのヨーヨーが紛れ込んでいるのもポイントです!

レディース・キッズでのデザイン展開です。

チップ&デール(あじさい)

「チップ&デール」デザインの甚平パジャマ。

パステル調の淡いパープルがリラックスタイムにぴったりです◎

あじさいの総柄デザインで、小ぶりなあじさいが上品!

葉っぱの傘をさしたり、頭に花冠をつけたり「チップ」と「デール」の様々な表情を楽しめるのも魅力的です。

展開は、レディース・キッズのフリルタイプの2シリーズ。

ミニーマウス(ギンガムチェック)

「ミニーマウス」デザインの甚平パジャマ。

白と黒のギンガムチェック柄が大人可愛い☆

大きめのお花がたくさんデザインされ、インパクト抜群です。

お花の近くには、頭に緑色のリボンを付けた「ミニーマウス」の姿も!

レディース・キッズのフリルタイプでのデザイン展開です。

ミニー&デイジー(あさがお)

「ミニーマウス」と「デイジーダック」デザインの甚平パジャマ。

鮮やかな水色が基調でとっても爽やか◎

丁寧にデザインされた、カラフルなあさがおのアートも目をひきます。

背面にはさりげなくストライプ柄があしらわれ、あさがおにちょこんと座っている「ミニーマウス」と「デイジーダック」の姿もチャーミング☆

展開は、レディース・キッズのフリルタイプの2シリーズです。

くまのプーさん(かざぐるま)

「くまのプーさん」デザインの甚平パジャマ。

深みのあるカラーに、かざぐるまのアートがレトロな雰囲気でほっこり!

今にもくるくると回りそうなかざぐるまの隣には「くまのプーさん」の姿も。

「くまのプーさん」はハニーポットを抱えたり、楽しそうに見上げていたり、表情やポーズも様々です。

レディース・キッズでのデザイン展開です。

ミッキーモチーフ(市松模様)

ミッキーモチーフデザインの甚平パジャマ。

白×ネイビーのシンプルな配色使いの市松模様がカッコイイ!

四角形の中には和柄があしらわれたミッキーモチーフをオン☆

細部までデザインにこだわりが詰まっています。

メンズ・キッズの2シリーズでの展開。

ドナルドダック(かすれ調)

「ドナルドダック」デザインの甚平パジャマ。

特徴的なかすれ調のドット柄のプリントに、くすみがかった色味がオシャレです!

ドット柄の中にはイカリや舵などのマリンなモチーフや、「ドナルドダック」の帽子や「ドナルドダック」のお顔のシルエットなどが☆

キャラクター感が控えめなのもポイントです。

メンズ・キッズでのデザイン展開。

それぞれウエストは総ゴム仕様。

さらに、ゴム取替え口も付いています。

<素材アップ>

身生地はふんわりとした綿100%のダブルガーゼ素材を使用。

汗を吸ってくれるので、暑い夜も快適に過ごせます。

好きなキャラクターを選べば、さらに気分がアップ!

メンズ・レディース・キッズの3サイズ展開で家族でお揃いにできる、ディズニーデザイン「ダブルガーゼかぶり甚平パジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

