ZEROBASEONE、常にミリオン！Wanna OneやIZ*ONEも不可能だったプロジェクトグループの“新時代”に

ボーイズグループZEROBASEONEが「プロジェクトグループ」としての新しい時代を切り開いた。

【写真】ZEROBASEONE、清涼な魅力でカムバ「ファンと一緒に」

韓国Mnetのオーディション番組出身のプロジェクトグループには、これまでI.O.I、Wanna One、IZ*ONE、Kep1erなどがいた。

ZEROBASEONEは、それらの“先輩グループ”が達成できなかったK-POP史に意味のある記録を追加している。彼らが新時代を切り開いたといえるのは、K-POPの新記録を繰り返し更新し、第5世代アイドルの先頭を走っているからだ。

3作品連続でミリオン

そもそもZEROBASEONEはオーディション番組『BOYS PLANET』を通じて結成された、9人組ボーイズグループだ。全世界184の国や地域のファンの選択で誕生した。

彼らはデビュー前だった2023年5月、米グラミーが発表した「今年注目しなければならないK-POPボーイズグループ」に選ばれるなど、始まりから特別だった。

(写真提供=OSEN)ZEROBASEONE

特にZEROBASEONEは、Mnetのオーディション番組出身のプロジェクトグループの中で、初めて3作品連続ミリオンを達成する快挙を成し遂げた。何よりもデビューアルバムから3枚のアルバムを連続して発売当日に100万枚以上を売ったのは、歴代K-POPグループの中でZEROBASEONEが唯一だ。

カムバックのたびにK-POPの新しい歴史を作り、強大な存在感を誇示しているZEROBASEONEは、3rdミニアルバム『You had me at HELLO』のタイトル曲『Feel the POP』で、デビューから初めて地上波音楽番組の1位に輝いたりもした。

グローバルなファンの圧倒的な支持の中で、ZEROBASEONEは相次いで自己最高記録を更新しながら限界のない疾走を続けている。

(写真提供=WAKEONE)ZEROBASEONE

さらにZEROBASEONEはデビューから1年も経たないうちに、来る8月、日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」への出演が決まった。続いて初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」に突入し、9月20〜22日のソウルを皮切りにシンガポール、バンコク、マニラ、ジャカルタ、マカオ、愛知、神奈川などアジア8都市でファンと会う。

まさにプロジェクトグループとして新時代を切り開いているZEROBASEONE。彼らの記録は現在進行形であるだけに、今後の活躍がさらに期待される。

(記事提供=OSEN)

◇ZEROBASEONEとは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZEROBASEONE(ZB1)」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。活動期間は2年6カ月を予定している。