サンリオの大人気キャラクター｢ハローキティ｣とのコラボアクセサリーを発売♡

システムサービスは、Anniversary-Earから、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボアクセサリーを、FaNeMaにて2024年11月1日(金)より発売いたします。コラボアクセサリーは、7月5日(金)まで予約を受け付けています。ハローキティが好きな方やちょっとでも興味のある方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

ハローキティが好きな方におすすめ

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

価格:各27,500円(税込)

FaNeMaのジュエリーブランド「Anniversary-Ear」から、大人気キャラクター「ハローキティ」の50周年を祝福するオリジナルのアクセサリーが登場。今回は、ハローキティとのコラボアクセサリーについて紹介いたします。

新作のノンワイヤーブラがアツギから登場!楽なのに美シルエットを実現

コラボアクセサリーをご紹介

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

カラーは、シルバーとゴールドからえらべます。

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650403

購入した方には、ハローキティからのサンクスメッセージが書かれたサンクスカードを差し上げます。

ハローキティのアクセサリーがキュート♡

ハローキティとのコラボアクセサリーはいかがだったでしょうか?

かわいらしいデザインのコラボアクセサリーは、自分用にはもちろん、大切な人やハローキティが好きな方への贈り物にもおすすめです。デザインが気に入った方は、ぜひこの機会にハローキティとのコラボアクセサリーをお買い求めください。

受注生産なので、予約を忘れないように気をつけてください。