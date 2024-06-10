【週刊ビッグコミックスピリッツ 2024年28号】
6月10日 発売
価格：490円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2024年28号」を6月10日に発売した。価格は490円。

　表紙と巻頭グラビアには新谷あやかさんが登場。巻頭カラーには、アラサー女子が探偵事務所を開業し人生の逆転を狙う新連載マンガ「さよならダイヤモンド」が掲載される。

表紙・巻頭グラビア 新谷あやかさん

「さよならダイヤモンド」

　巻中カラーには、コミックス第2巻が発売中の「この世は戦う価値がある」とコミックス第16巻が発売中の「風都探偵」が登場する。また、3話集中読切の第2話「照らす光は兄の面影」も掲載。

「この世は戦う価値がある」

「風都探偵」

「照らす光は兄の面影」

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