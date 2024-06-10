「週刊スピリッツ 28号」が本日発売！ 表紙＆グラビアは新谷あやかさん巻頭カラーは新連載「さよならダイヤモンド」
【週刊ビッグコミックスピリッツ 2024年28号】
6月10日 発売
価格：490円
6月10日 発売
価格：490円
小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2024年28号」を6月10日に発売した。価格は490円。
表紙と巻頭グラビアには新谷あやかさんが登場。巻頭カラーには、アラサー女子が探偵事務所を開業し人生の逆転を狙う新連載マンガ「さよならダイヤモンド」が掲載される。
表紙・巻頭グラビア 新谷あやかさん
「さよならダイヤモンド」
巻中カラーには、コミックス第2巻が発売中の「この世は戦う価値がある」とコミックス第16巻が発売中の「風都探偵」が登場する。また、3話集中読切の第2話「照らす光は兄の面影」も掲載。
「この世は戦う価値がある」
「風都探偵」
「照らす光は兄の面影」
「週刊スピリッツ」28号本日発売【掲載内容①】- 【公式】スピリッツ編集部 (@spiritsofficial) June 9, 2024
●表紙＆グラビア #新谷あやか
●巻頭カラー
新連載！ アラサー女子が探偵事務所を開業！
『さよならダイヤモンド』蛭塚 都
●#ほしのディスコ×#オジロマコト 単行本発売記念対談！
●『君は放課後インソムニア』被災地応援イベントレポートも掲載！ pic.twitter.com/fL1picpfgh
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