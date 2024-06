【ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー】10月30日 発売予定価格:通常版 7,678円

スクウェア・エニックスは、10月30日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Steam/Windows版アドベンチャーゲーム「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」(パッケージ版・ダウンロード版)の予約受付を順次開始した。Nintendo Switch版の発売日は後日発表される。価格は7,678円より。

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」は超能力で謎を解くアドベンチャーゲーム。バーモント州北部にある名門カレドン大学で写真の講師を務める主人公のマックスは、親友サフィの死を目撃する。彼女は突然手に入れた並行世界に移動する不思議な力を使って、殺人事件の真相に迫っていく。

マックスが移動できるもう1つの世界では、殺されたはずの親友サフィが生きていた。2つの世界で起こる事象は異なるが、マックスの能力を使って世界を繋ぎ合わせることで、それぞれの世界だけではできなかったことが実現し、事件の真相に近づくことができる。物語を進めていくと、プレーヤーはマックスを通して数多くの選択をすることになり、一度選ぶと、時間を巻き戻して選びなおすことはできないため、慎重に決断する必要がある。

なお、本作は2021年発売の「ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ」などを手掛けるDeck Nine Gamesが開発を担当している。

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」ゲーム概要

システム

【『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』 アナウンストレーラー】

マックスは並行世界の存在を感知する能力を持ち、別の世界の様子を覗き見ることができる。さらに、親友のサフィが"死んでいる世界"と"生きている世界"の2つをを移動することも可能だ。

怪しい人物の動向を別の世界から気付かれずに探る、物体を別の世界で手に入れてもう一方の世界に移動させる等、能力を使い2つの世界を繋げることで、事件の真相に迫っていく。

キャラクター

マックス・コールフィールド

CV:たなか久美

28歳。写真家。内向的な性格だが、カレドン大学で講師を務めている。写真は高校時代から学んでおり、小規模ながら賞を獲得して注目を集めた経験もある。ある事件に巻き込まれた過去があり、深いトラウマを抱えているが、新たな環境で友情を築き、少しずつ前を向こうとしている。

サフィ・ファヤード

CV:行成とあ

25歳。カレドン大学の院生でマックスの友人。文学的才能があり、詩人を志している。マックスとは対照的な悪戯好きのお調子者で、事あるごとにマックスをからかいながらも、大切な友人として心から信頼をしている。天体観測をしていた夜、殺されている姿を発見された。

左:サフィ・ファヤード、右:マックス・コールフィールド

予約受付開始

【スクリーンショット】

パッケージ版・ダウンロード版の予約が6月10日より順次開始されている。

ダウンロード版のアルティメットエディションを予約購入すると、発売日の2週間前よりチャプター1&2の先行プレイ可能となり、ゲームの序盤を一足早く楽しめる。また、パッケージ版をスクウェア・エニックスe-STOREやAmazonで予約するとオリジナル特典が付属する。

※PS5ダウンロード版は近日中に予約開始いたします。今後のアナウンスをお待ちください。

※Nintendo Switch版の発売日は後日案内予定です。

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」商品情報

発売日:10月30日(木)

パッケージ版

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー 通常版

対応機種:PS5

希望小売価格:7,678円

【収録内容】

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」ゲーム本編

パッケージ版 法人特典

Amazon.co.jp 限定特典

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」オリジナルステッカー(デザインは後日公開)

□予約ページ

スクウェア・エニックス e-STORE 購入特典

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」ホットドッグマン オリジナルステッカー(デザインは後日公開)

□スクウェア・エニックス e-STOREのページ

※上記以外の販売店様での予約に関しても、本日より順次開始されます。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※購入特典は数に限りがございます。

ダウンロード版

対応機種:PS5/Xbox Series X|S/Steam/Windows

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー 通常版

希望小売価格:7,678円

【収録内容】

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」ゲーム本編

□Steamのページ

□Microsoft Storeのページ

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー デラックスエディション

希望小売価格:8,778円

【収録内容】

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」ゲーム本編

アパレルパック:ハロウィン

アパレルパック:昔懐かしのカラフルウェア

□Steamのページ

□Microsoft Storeのページ

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー アルティメットエディション

希望小売価格 9,878円(税込)

【収録内容】

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー ゲーム本編

アパレルパック:ハロウィン

アパレルパック:昔懐かしのカラフルウェア

アパレルパック:「ファイナルファンタジーVII」

アパレルパック:「ライフ イズ ストレンジ」

アパレルパック:カレドンの迷い猫

ボーナスコンテンツ:カレドンの迷い猫

【予約特典】

Chapter1&2 先行プレイ

□Steamのページ

□Microsoft Storeのページ

※アパレルパックにはそれぞれ4種類の室内着とコートのセットが収録されており、各チャプターの開始時マックスの部屋で自由に着替えることができます。

※ボーナスコンテンツをプレイするためには「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」本編が必要です。

※PS5ダウンロード版は近日中に予約開始いたします。今後のアナウンスをお待ちください。

※Nintendo Switch版の発売日は後日ご案内予定です。

ダウンロード版 ストア特典

PlayStation Store 予約特典

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」アバターセット(4種)

アップグレード版

対応機種:PS5/Xbox Series X|S/Steam/Windows

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー デラックスアップグレード

希望小売価格:1,100円

【収録内容】

アパレルパック:ハロウィン

アパレルパック:昔懐かしのカラフルウェア

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー アルティメットアップグレード

希望小売価格:1,100円

【収録内容】

アパレルパック:「ファイナルファンタジーVII」

アパレルパック:「ライフ イズ ストレンジ」

アパレルパック:カレドンの迷い猫

ボーナスコンテンツ:カレドンの迷い猫

※アパレルパックにはそれぞれ4種類の室内着とコートのセットが収録されており、各チャプターの開始時マックスの部屋で自由に着替えることができます。

※ボーナスコンテンツをプレイするためには「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」本編が必要です。

※「アパレルパック:ハロウィン」および「アパレルパック:昔懐かしのカラフルウェア」はデラックスアップグレードに収録されておりますが、アルティメットアップグレードには収録されておりませんのでご注意ください。

Life is Strange: Double Exposure (C) 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck

Nine Games. All Rights Reserved.