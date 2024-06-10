　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43980.99　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41899.33　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41713.58　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40754.83　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39817.67　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39796.08　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39576.99　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39263.10　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39038.16　　★日経平均株価10日終値

39008.15　　75日移動平均線
38949.21　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38837.33　　13週移動平均線
38779.38　　6日移動平均線
38635.32　　25日移動平均線
38527.08　　均衡表基準線(日足)
38379.50　　均衡表転換線(日足)
38321.43　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38263.41　　均衡表雲下限(日足)
38085.11　　均衡表転換線(週足)
38007.54　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37878.58　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37736.00　　26週移動平均線
37693.65　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36919.83　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36814.49　　均衡表基準線(週足)
35961.08　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35654.34　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35481.40　　200日移動平均線
33572.68　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
31491.02　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　78.13(前日66.16)
ST.Slow(9日)　　71.27(前日69.99)

ST.Fast(13週)　 46.01(前日43.01)
ST.Slow(13週)　 44.27(前日42.88)

［2024年6月10日］

株探ニュース