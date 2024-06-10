

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43980.99 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41899.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41713.58 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40754.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39817.67 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39796.08 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39576.99 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39263.10 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39038.16 ★日経平均株価10日終値



39008.15 75日移動平均線

38949.21 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38837.33 13週移動平均線

38779.38 6日移動平均線

38635.32 25日移動平均線

38527.08 均衡表基準線(日足)

38379.50 均衡表転換線(日足)

38321.43 ボリンジャー:-1σ(25日)

38263.41 均衡表雲下限(日足)

38085.11 均衡表転換線(週足)

38007.54 ボリンジャー:-2σ(25日)

37878.58 ボリンジャー:-1σ(13週)

37736.00 26週移動平均線

37693.65 ボリンジャー:-3σ(25日)

36919.83 ボリンジャー:-2σ(13週)

36814.49 均衡表基準線(週足)

35961.08 ボリンジャー:-3σ(13週)

35654.34 ボリンジャー:-1σ(26週)

35481.40 200日移動平均線

33572.68 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

31491.02 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 78.13(前日66.16)

ST.Slow(9日) 71.27(前日69.99)



ST.Fast(13週) 46.01(前日43.01)

ST.Slow(13週) 44.27(前日42.88)



［2024年6月10日］



株探ニュース

