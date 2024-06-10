【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(10日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43980.99 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41899.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41713.58 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40754.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39817.67 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39796.08 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39576.99 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39263.10 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39038.16 ★日経平均株価10日終値
39008.15 75日移動平均線
38949.21 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38837.33 13週移動平均線
38779.38 6日移動平均線
38635.32 25日移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38379.50 均衡表転換線(日足)
38321.43 ボリンジャー:-1σ(25日)
38263.41 均衡表雲下限(日足)
38085.11 均衡表転換線(週足)
38007.54 ボリンジャー:-2σ(25日)
37878.58 ボリンジャー:-1σ(13週)
37736.00 26週移動平均線
37693.65 ボリンジャー:-3σ(25日)
36919.83 ボリンジャー:-2σ(13週)
36814.49 均衡表基準線(週足)
35961.08 ボリンジャー:-3σ(13週)
35654.34 ボリンジャー:-1σ(26週)
35481.40 200日移動平均線
33572.68 ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
31491.02 ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 78.13(前日66.16)
ST.Slow(9日) 71.27(前日69.99)
ST.Fast(13週) 46.01(前日43.01)
ST.Slow(13週) 44.27(前日42.88)
［2024年6月10日］
株探ニュース