2024年6月6日、人気アニメ「東京喰種トーキョーグール」の主題歌を担当した日本の歌手「TK from 凛として時雨」のライブツアーが中国で開催されることが分かり、中国のファンから期待の声が上がっている。

TK from 凛として時雨の公式サイトは、ライブツアー「TK from 凛として時雨 MAD SAKASAMA TOUR 2024 in China」を、7月6日に深セン市のBO LIVE(前海店)、 8日に 広州市の太空間livehouse、10日に上海市の蜚声上海PHASE LIVE HOUSE SHANGHAIで開催すると発表した。

中国のSNS・微博(ウェイボー)で約590万人のフォロワーを持つアニメ情報アカウントは、「10年前の7月、アニメ『東京喰種トーキョーグール』第1期の第1話が初放送された。それ以来、この主題歌は多くの人のDNAに刻まれてきた」としてライブツアーの情報を紹介。同主題歌「unravel」の動画を共有した。

すると、中国のファンからは「生で聴きたい」「チケットはどこで買える?」「行きたい行きたい行きたい!!」「ああああ、私のDNAが反応した!ライブで聴きたいな」「中国でツアーを行うと聞いてすごくうれしい。彼の音楽は感情豊かで心を揺さぶるものがある。きっとライブは感動的なものになるだろう」などど、期待の声が集まった。

一方で、「周知の通り、彼らには他にも多くの曲がある。この1曲だけが好きなのなら、よく考えてから行動したほうがいい」「みんな衝動的にならないで。ライブでこの曲が確実に演奏されるという保証はない。チケット販売までまだ時間があるから、他の曲も聴いてみて。彼の音楽が好きなら、チケットを購入するのも良いけど『unravel』だけが聴きたいのであれば、この1曲が演奏されるかどうかにチケット代を賭けるのはお勧めしない」などと、「unravel」だけを目当てにしない方がいいと注意喚起するコメントも見られた。(翻訳・編集/岩田)