ショーケース LLM Labsは6月10日、サイボウズが提供するノーコード・ローコードツール「kintone」における業務をサポートするAIアシスタント「Associate AI Hub for kintone」のβ版をリリースすると発表した。○「Associate AI Hub for kintone」の概要「Associate AI Hub for kintone」は、kintone内のアプリ作成、JavaScriptを活用した開発を実現する、生成AIを活用したkintone専用のアシスタント機能。

自然言語インタフェース(NLUI)を用いて、AIを操作する。これまでマウスやキーボードで操作していた内容を、テキスト入力、または音声入力による対話形式でAIに代理操作をさせる。kintoneアプリの作成やプログラミングコードの生成など、これまでkintoneユーザーが行ってきた操作をAIが代理で実行することで複数の業務を並列に実行することが可能になる。β版では、JavaScriptを活用したカスタマイズ開発をアシストするコード生成機能から提供する。○開発の経緯ショーケースは2022年12月にサイボウズオフィシャルパートナー(プロダクト)への認定を機に、kintoneユーザーの利便性向上を目指している。2023年5月に、大量のテキストデータによって学習するLLM(自然言語処理モデル)を活用した新規プロダクト開発、協業企業との概念実証(PoC)、LLM導入コンサルティングを行う目的で、「LLM Labs」を立ち上げた。昨年11月に「kintone」の拡張システムとして、「kintone」ユーザーの業務をAIがアシストする「Associate AI Hub for kintone」のプロトタイプをサイボウズのイベントで発表し、β版リリースに至った。