¿å¾å¥¹¥¡¼¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥®¡¼¤¬Âç¿Íµ¤¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¹ñ¤À¡×¡á±Ñ»æÊóÆ»
¡¡¿å¾å¥¹¥¡¼¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥®¡¼¤¬ÊÆ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤òà¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¹ñá¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÎã¤À¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬£¹Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¤¬¾®¤µ¤Ê¥ê¥â¥³¥ó¥Ü¡¼¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¡¼ÈÄ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥×¡¼¥ë¾å¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥®¡¼¤ÎÆ°²è¤ò£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¤¬¿å¾å¥¹¥¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¹ñ¤À¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï£±£°£°£°Ëü²ó°Ê¾å»ëÄ°¤µ¤ì¡¢£²£µËü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç²ñ¾ì¤Î²òÀâ¼Ô¤¬¡Ö¥Ä¥¤¥Ã¥®¡¼¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡Ø¥À¥¦¥ó¡¦¥È¥¥¡¦¥¢¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢£±£±ËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¥¯¡¼¥ë¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö£²£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¸¥ã¥Ó¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¤³¤ì¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£·£¹Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥®¡¼¤¬ºÇ½é¿å¾å¥¹¥¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢²¿É¤¤â¤Î¥ê¥¹¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ä¥¤¥Ã¥®¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£