【「衛宮さんちの今日のごはん」第69話】
6月10日 公開

　KADOKAWAは同社のコミック配信サイト「ヤングエースUP」にて、マンガ「衛宮さんちの今日のごはん」第69話「大葉たっぷり和風パスタ」を6月10日に公開した。

　「衛宮さんちの今日のごはん」はゲーム「Fate/stay night」を原作としたパラレルストーリを描くスピンオフ料理マンガ。最新話となる第69話では、間桐桜が家庭菜園で育てた大葉を使って料理をする姿が描かれる。

 □「衛宮さんちの今日のごはん」第69話のページ

(C)KADOKAWA CORPORATION 2024
(C)TYPE-MOON