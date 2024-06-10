【最新話】「衛宮さんちの今日のごはん」第69話「大葉たっぷり和風パスタ」がヤングエースUPにて公開！家庭菜園に興味津々の桜
【「衛宮さんちの今日のごはん」第69話】
6月10日 公開
(C)KADOKAWA CORPORATION 2024
6月10日 公開
KADOKAWAは同社のコミック配信サイト「ヤングエースUP」にて、マンガ「衛宮さんちの今日のごはん」第69話「大葉たっぷり和風パスタ」を6月10日に公開した。
「衛宮さんちの今日のごはん」はゲーム「Fate/stay night」を原作としたパラレルストーリを描くスピンオフ料理マンガ。最新話となる第69話では、間桐桜が家庭菜園で育てた大葉を使って料理をする姿が描かれる。
□「衛宮さんちの今日のごはん」第69話のページ
[第６９話]衛宮さんちの今日のごはん - ＴＹＰＥ-ＭＯＯＮ / ＴＡａ / 只野まこと｜ヤングエースUP https://t.co/EazMhCoYdb #衛宮ごはん pic.twitter.com/84tKFWNVlS- TAa🍙 (@tam_00xx) June 10, 2024
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