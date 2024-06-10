ヤクルト・長岡秀樹 (C) Kyodo News

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日本野球機構（NPB）は10日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

両リーグ最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）がトップで、76万票超えの得票数を獲得。セ・リーグの遊撃部門では7日終了時点で1位・長岡秀樹（ヤクルト）と2位・村松開人（中日）の差は1万4842票差だったが、10日の発表では3万167票に広げた。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

416,292票　山粼福也（日本ハム）

203,195票　佐々木朗希（ロッテ）

165,887票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

450,535票　河野竜生（日本ハム）

196,333票　松本裕樹（ソフトバンク）

191,885票　Ａ.マチャド（オリックス）

＜抑え投手＞

602,599票　田中正義（日本ハム）

252,442票　則本昂大（楽天）

185,135票　R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

625,457票　田宮裕涼（日本ハム）

266,245票　森友哉（オリックス）

214,159票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

556,028票　A.マルティネス（日本ハム）

274,771票　山川穂高（ソフトバンク）

234,706票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

376,596票　上川畑大悟（日本ハム）

284,862票　外崎修汰（西武）

224,509票　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

587,390票　郡司裕也（日本ハム）

277,857票　宗佑磨（オリックス）

218,666票　栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

372,915票　水野達稀（日本ハム）

334,200票　紅林弘太郎（オリックス）

316,429票　源田壮亮（西武）

＜外野手＞

764,152票　万波中正（日本ハム）

529,504票　近藤健介（ソフトバンク）

525,497票　柳田悠岐（ソフトバンク）

444,883票　松本剛（日本ハム）

325,932票　周東 佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

355,540票　中村剛也（西武）

231,947票　G.ポランコ（ロッテ）

217,528票　L.セデーニョ（オリックス）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

255,538票　才木浩人（阪神）

131,146票　東克樹（DeNA）

104,187票　菅野智之（巨人）

＜中継ぎ投手＞

304,317票　岩崎優（阪神）

206,423票　西舘勇陽（巨人）

147,481票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

512,493票　Ｒ.マルティネス（中日）

194,644票　栗林良吏（広島）

159,608票　Ｊ.ゲラ（阪神）

＜捕手＞

342,497票　山本祐大（DeNA）

240,002票　中村悠平（ヤクルト）

180,996票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

492,295票　岡本和真（巨人）

245,831票　中田翔（中日）

206,855票　Ｊ.オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

359,282票　牧秀悟（DeNA）

315,514票　中野拓夢（阪神）

207,626票　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

569,291票　村上宗隆（ヤクルト）

216,192票　坂本勇人（巨人）

187,490票　宮粼敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

323,533票　長岡秀樹（ヤクルト）

293,366票　村松開人（中日）

240,990票　小園 海斗（広島）

＜外野手＞

561,775票　近本光司（阪神）

513,921票　細川成也（中日）

393,822票　筒香嘉智（DeNA）

349,769票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

297,134票　森下翔太（阪神）