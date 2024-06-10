【2024球宴ファン投票】6月10日の中間発表 燕・長岡、中日・村松に3万167票差に広げる
日本野球機構（NPB）は10日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
両リーグ最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）がトップで、76万票超えの得票数を獲得。セ・リーグの遊撃部門では7日終了時点で1位・長岡秀樹（ヤクルト）と2位・村松開人（中日）の差は1万4842票差だったが、10日の発表では3万167票に広げた。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
416,292票 山粼福也（日本ハム）
203,195票 佐々木朗希（ロッテ）
165,887票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
450,535票 河野竜生（日本ハム）
196,333票 松本裕樹（ソフトバンク）
191,885票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
602,599票 田中正義（日本ハム）
252,442票 則本昂大（楽天）
185,135票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
625,457票 田宮裕涼（日本ハム）
266,245票 森友哉（オリックス）
214,159票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
556,028票 A.マルティネス（日本ハム）
274,771票 山川穂高（ソフトバンク）
234,706票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
376,596票 上川畑大悟（日本ハム）
284,862票 外崎修汰（西武）
224,509票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
587,390票 郡司裕也（日本ハム）
277,857票 宗佑磨（オリックス）
218,666票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
372,915票 水野達稀（日本ハム）
334,200票 紅林弘太郎（オリックス）
316,429票 源田壮亮（西武）
＜外野手＞
764,152票 万波中正（日本ハム）
529,504票 近藤健介（ソフトバンク）
525,497票 柳田悠岐（ソフトバンク）
444,883票 松本剛（日本ハム）
325,932票 周東 佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
355,540票 中村剛也（西武）
231,947票 G.ポランコ（ロッテ）
217,528票 L.セデーニョ（オリックス）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
255,538票 才木浩人（阪神）
131,146票 東克樹（DeNA）
104,187票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
304,317票 岩崎優（阪神）
206,423票 西舘勇陽（巨人）
147,481票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
512,493票 Ｒ.マルティネス（中日）
194,644票 栗林良吏（広島）
159,608票 Ｊ.ゲラ（阪神）
＜捕手＞
342,497票 山本祐大（DeNA）
240,002票 中村悠平（ヤクルト）
180,996票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
492,295票 岡本和真（巨人）
245,831票 中田翔（中日）
206,855票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
359,282票 牧秀悟（DeNA）
315,514票 中野拓夢（阪神）
207,626票 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
569,291票 村上宗隆（ヤクルト）
216,192票 坂本勇人（巨人）
187,490票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
323,533票 長岡秀樹（ヤクルト）
293,366票 村松開人（中日）
240,990票 小園 海斗（広島）
＜外野手＞
561,775票 近本光司（阪神）
513,921票 細川成也（中日）
393,822票 筒香嘉智（DeNA）
349,769票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
297,134票 森下翔太（阪神）
両リーグ最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）がトップで、76万票超えの得票数を獲得。セ・リーグの遊撃部門では7日終了時点で1位・長岡秀樹（ヤクルト）と2位・村松開人（中日）の差は1万4842票差だったが、10日の発表では3万167票に広げた。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
416,292票 山粼福也（日本ハム）
203,195票 佐々木朗希（ロッテ）
165,887票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
450,535票 河野竜生（日本ハム）
196,333票 松本裕樹（ソフトバンク）
191,885票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
602,599票 田中正義（日本ハム）
252,442票 則本昂大（楽天）
185,135票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
625,457票 田宮裕涼（日本ハム）
266,245票 森友哉（オリックス）
214,159票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
556,028票 A.マルティネス（日本ハム）
274,771票 山川穂高（ソフトバンク）
234,706票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
376,596票 上川畑大悟（日本ハム）
284,862票 外崎修汰（西武）
224,509票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
587,390票 郡司裕也（日本ハム）
277,857票 宗佑磨（オリックス）
218,666票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
372,915票 水野達稀（日本ハム）
334,200票 紅林弘太郎（オリックス）
316,429票 源田壮亮（西武）
＜外野手＞
764,152票 万波中正（日本ハム）
529,504票 近藤健介（ソフトバンク）
525,497票 柳田悠岐（ソフトバンク）
444,883票 松本剛（日本ハム）
325,932票 周東 佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
355,540票 中村剛也（西武）
231,947票 G.ポランコ（ロッテ）
217,528票 L.セデーニョ（オリックス）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
255,538票 才木浩人（阪神）
131,146票 東克樹（DeNA）
104,187票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
304,317票 岩崎優（阪神）
206,423票 西舘勇陽（巨人）
147,481票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
512,493票 Ｒ.マルティネス（中日）
194,644票 栗林良吏（広島）
159,608票 Ｊ.ゲラ（阪神）
＜捕手＞
342,497票 山本祐大（DeNA）
240,002票 中村悠平（ヤクルト）
180,996票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
492,295票 岡本和真（巨人）
245,831票 中田翔（中日）
206,855票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
359,282票 牧秀悟（DeNA）
315,514票 中野拓夢（阪神）
207,626票 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
569,291票 村上宗隆（ヤクルト）
216,192票 坂本勇人（巨人）
187,490票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
323,533票 長岡秀樹（ヤクルト）
293,366票 村松開人（中日）
240,990票 小園 海斗（広島）
＜外野手＞
561,775票 近本光司（阪神）
513,921票 細川成也（中日）
393,822票 筒香嘉智（DeNA）
349,769票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
297,134票 森下翔太（阪神）