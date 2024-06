TOMORROW X TOGETHER、ワールドツアーの北米公演で観客14万人を動員

TOMORROW X TOGETHERが3rdワールドツアーのアメリカ公演を成功裏に終えた。彼らは5月14日(以下現地時間)、タコマを皮切りに18日にはオークランド、21〜22日にはLA、26日にはヒューストン、29日にはアトランタ、6月1〜2日にニューヨーク、5〜6日にはローズモント、8日にはワーシントンD.C.で「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR」の北米公演を開催し、14万人の観客を熱狂させた。

昨年、デビュー後初めて北米にあるスタジアムで公演を行ったTOMORROW X TOGETHERは、今回のツアーではオークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアムとヒューストンのミニッツメイド・パークなど、2ヶ所のスタジアム競技場で公演を行った。特にこの2ヶ所 は、今までK-POPアーティストのコンサートが開催されたことのない会場で、彼らが初めて公演を披露したという点で特別な意味を持つ。TOMORROW X TOGETHERは今回の公演でK-POP史上初の記録をもう一つ打ち立てた。彼らはニューヨークのメディソン・スクエアガーデンで2回の公演を全席完売にした初のK-POP歌手になった。メディソン・スクエア・ガーデンは、スポーツ、エンターテインメント、政治、宗教など幅広い分野のイベントが開かれる歴史のある場所で、現在はスポーツとエンターテインメントの代名詞として位置付けられた。エルビス・プレスリー(Elvis Presley)、ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)、テイラー・スウィフト(Taylor Swift)など、最高峰のアーティストたちが公演をしたことで有名だ。彼らの情熱的なライブパフォーマンスと新しい編曲、多様なコンセプトのステージは観客を魅了した。「Sugar Rush Ride」はアルアタナティブポップダンスジャンルの原曲を国楽バージョンに編曲して大きな呼応を得た。彼らは「Growing Pain」と「PUMA」を通じて爆発的なロック感性をアピールし、致命的な魅力の「The KILLA (I belong to you)」(スビン、ヨンジュン)と青春のエネルギーが感じられる「Quarter Life」(ボムギュ、テヒョン、ヒュニンカイ)など、相反する雰囲気のユニットステージで魅力をアピールした。また北米ツアーでは賑やかなメロディーとウィットのある応援法で現地ファンに愛されている「Cat & Dog (English ver.)」をセットリストに追加し、会場を盛り上げた。他にも彼らはStingの「English Man in New York」とQueenの「We Will Rock You」など、現地の人気曲を短く歌唱し、NHL(北米アイスホッケリーグ)ニューヨークレインジャーズとNBA(米プロバスケットボール)シカゴブールスなど、公演地域をホームグラウンドにしている代表スポーツチームのジャケットをステージ衣装として着用するセンスを見せた。TOMORROW X TOGETHERは「どんな歌でも一緒に踊り、歌ってくれる姿を見て本当に幸せだった。もう一度僕たちの幸せはMOA(ファンの名称)だと思った。この幸せを守り、MOAにとって誇らしい歌手になるために、もっと熱心に努力して走っていく。(アメリカに)たくさん来れないけれど、来るときには一生忘れられない思い出を提供することを約束する」と伝えた。北米ツアーを成功裏に終えたTOMORROW X TOGETHERは、今年7月に日本で3rdワールドツアーの熱気を続ける。7月10日の東京ドーム公演を皮切りに、デビュー後初めて日本4大ドームツアー(東京ドーム、京セラドームドーム大阪、バンテリンドーム名古屋、みずほPayPay ドーク福岡)を行う。これに先立ち、15日には仁川(インチョン)永宗島(ヨンジョンド)INSPIREエンターテインメントリゾートで開催される「2024 Weverse Con Festival」 に参加する。