¡ÚÄ¶£Ò£É£Ú£É£Î¡Û¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤¬¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¥Õ¥í¥¤¥É¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤òÁª¤Ö¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£³¡×¡Ê£··î£²£¸Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î²ñ¸«¤¬£±£°Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡Ê£²£µ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦£¶³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¡Ê£´£µ¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£¶£¸¥¥í·ÀÌó¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥¦¥ÈÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¡Ê£³Ê¬£³¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Èó¸ø¼°»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¤Ï¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Î¶¯¤¤´õË¾¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ïà¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Èá¡£ËÜµ¤¤Î¤É¤Ä¤¹ç¤¤¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥°¥í¡¼¥Ö¤Ï£¸¥ª¥ó¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·È½Äê·èÃå¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤ì¤ë¤«¤Î»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤È¶¦¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤¿»î¹ç¤¬£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£º£²ó¤â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££Ë£Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤¹¡£
¡¡
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÎëÌÚ¤«¤é¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ë¤Ï¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡££Í£Í£Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÅö¤¿¤ë¤ó¤Ç¡£ËÍ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ªÁª¼ê¤Ë£Í£Í£Á¤ÎÂÇ·â¤ò³Ø¤Ð¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Í£Í£Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¼õÂú¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢£Í£Í£Á¤ÎÁª¼ê¤È¾¡Éé¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤Ë½à¤¸¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÄÌ¾ï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç·ÑÂ³»²Àï¤Ë´Þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤¹¤Ç¤Ë£Ò£É£Ú£É£Î»²Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ëà½ÉÅ¨á¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ½¾ð¤ò°ìÊÑ¡£²áµî¤Ë£²²ó»²Àï¤·Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÉÔÌû²÷¤½¤¦¤Ë¡Ö¥Õ¥í¥¤¥É¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤òÁª¤Ö¤¬¡¢»ä¤Ï»ä¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤È¤Ç¤âÀï¤¦¡£¥Õ¥í¥¤¥É¤È»ä¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î±ÑÍº»²Àï¤Ï£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤«¡£