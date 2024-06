6人組ボーイズグループ・DXTEEN(ディエックスティーン)が9日、東京・Zepp DiverCity Tokyoで自身初の単独ライブツアー『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR 〜START OF THE QUEST〜』の最終公演を行った。本ツアーは、5月10日にデビュー1周年を迎えた同グループが、1stアルバム『Quest』(7月17日発売)のリリースに先がけて行ったもので、5月18日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演を皮切りに、福岡、東京3都市の計4公演を展開。この日は同アルバム収録曲を中心に、全18曲を披露した。

■ファンを魅了した特別なライブアレンジ&多彩なアルバム楽曲開演と同時に会場が暗くなり、オープニングで壮大なSEが流れる中、メンバーが1人ずつステージに登場。客席からは大歓声が上がり、DXTEENオリジナルのペンライトで会場が6色に彩られる中、ライブはDa-iCEの花村想太が提供した「Good Luck」からスタートした。最初のMCでは、福田歩汰が「自己紹介ができるあいさつのギャグを持ってきました。鬼は〜外、福田〜歩汰」と笑いを取り、寺尾香信は「みんなの応援と笑顔のパワーが僕たちの力になっているので、僕たちも恩返しをして、お互いに高め合っていきたいです。ライブは一瞬で終わってしまうから、もっと声出していこう!」と呼びかけた。「First Flight」のイントロアレンジや「Snowin'」のダンスブレイクアレンジ、メンバー自身が作り上げたオリジナルユニット曲など、このライブでしか見ることのできないステージが続く中、ステージ全体を白と青のLEDが包む演出により、会場のムードが一変。メンバーも赤を基調とした新たな衣装に着替えて再登場し、1stアルバム『Quest』の収録曲から、5月31日に先行配信がスタートした「DRAW+ing」を力強くパフォーマンスした。さらに「モグモグ(Yum Yum)」「Switch」とアルバム収録曲をいち早くNICO(ファンの総称)に披露し、田中笑太郎は「みんなこの曲をもっと聞きたいと思うけど、7月17日に音源が配信されるので、それまで楽しみに待っていてね!」と伝えた。新曲や「Stars」での大久保波留のイントロラップアレンジなどの特別な演出が続き、アルバムのリード曲「Dance On Open World」、収録曲「DREAMLIKE」では客席のNICOたちも1つになり、最高のボルテージで本編を終えた。■6人とファンが歩む“QUEST”は続く…10月にツアー“アンコール公演”決定アンコールのMCでは、平本健が「僕が夢を持つきっかけとなった京セラドームにもいつか立てるようになりたいです。僕たちがNICOを必ず連れていきます。そしてその京セラドームで僕たちのパフォーマンスを見て、新しく夢を持つ人が増えたらいいな」と決意を語った。終盤に差しかかると、同ツアーの“アンコール公演”が決定したことがサプライズでモニターに映し出され、会場全体に歓喜の声が広がった。この公演については、メンバー自身も6日の福岡公演でサプライズで知らされたといい、全員で当時の様子をうれしそうに回顧。福田は「最高の時間を最後まで一緒にすごそう!」と呼びかけ、デビュー曲「Brand New Day」を披露した。この日のファイナルでは特別にWアンコールを用意し、アルバムの初回盤のみにボーナストラックとして収録される「Always」を初披露。同楽曲はこれまで公開されてきた「High Light Medley」や「Track List」でも全貌が隠されていたが、この日初めてメンバー6人で作詞に参加した楽曲だと明かされた。寺尾は、同曲に関して「歌詞を考えた時間はかけがえのないものだなと僕は思ってて、その僕たちの気持ちが、この曲を聞いたみなさんに伝わるとうれしいです」とコメント。最後に、谷口太一は「僕たちはずっとずっとがんばり続けるので、一生ついてきてください」と呼びかけ、「今日はありがとうございました」と感謝を伝えて締めくくった。■『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ENCORE SHOW ― THE QUEST ▲▲REPLAY―』日程(※▲は右向きが正式)10月3日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA10月6日(日) 大阪・なんば Hatch