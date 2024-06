【サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみマスコット ハローキティ/シナモロール/マイメロディ/クロミ】発売中価格: ハローキティ/マイメロディ 各2,189円 シナモロール 1,639円 クロミ 2,497円

タカラトミーアーツは、ぬいぐるみマスコット「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみマスコット ハローキティ・シナモロール・マイメロディ・クロミ」を発売している。価格はハローキティとマイメロディが各2,189円、シナモロールが1,639円、クロミが2,497円。

最高の触り心地を追求した「Mocchi-Mocchi-」シリーズに、サンリオキャラクターのぬいぐるみマスコットが登場。モチモチした肌触りが気持ちいい、手のひらサイズの癒されるぬいぐるみとなっており、キャラクター文字がかわいい、リボンタグも付いている。プラフック付きで、カバンなどに気軽に付けられる。

「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみマスコット ハローキティ」

価格:2,189円

商品サイズ:12×14.5×8cm(幅×高さ×奥行)

「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみマスコット シナモロール」

価格:1,639円

サイズ:8×10×5cm(幅×高さ×奥行)

「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみマスコット マイメロディ」

価格:2,189円

サイズ:8×12×5cm(幅×高さ×奥行)

「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみマスコット クロミ」

価格:2,497円

サイズ:8×15×5cm(幅×高さ×奥行)

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)