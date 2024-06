ゴディバに、濃厚なチョコレートバナナの味わいを堪能できる「メガパフェ チョコレート バナナ」が期間限定で登場。

相性抜群なチョコレートとバナナを一度に楽しめる、メガサイズのソフトクリームです☆

ゴディバ「メガパフェ チョコレート バナナ」

価格:830円(税込)

販売期間:2024年6月14日(金)〜8月29日(木)

※数量・期間限定/無くなり次第終了

取扱店:全国の「ゴディバ」ソフトクリーム取扱店

チョコレートのコクが濃厚で口あたりなめらかな「ゴディバ」のソフトクリームを通常の約1.6倍使用した「メガパフェ チョコレート バナナ」が登場。

見た目もボリュームもインパクトがある「メガパフェ」のチョコレートバナナフレーバーが、期間限定で販売されます。

濃厚なチョコレートバナナの味わいを堪能できる、大きいサイズのソフトクリーム。

2種類のダークチョコレートを使用したゴディバのソフトクリームに、バナナ風味のホイップクリームとバナナソース、バナナチップスがトッピングされています。

滑らかなクリームの食感と、冷たいソフトクリームがマッチした、贅沢な一品です☆

チョコレートとバナナのベストマッチが存分に楽しめる、メガサイズのソフトクリーム。

ゴディバ「メガパフェ チョコレート バナナ」は、2024年6月14日より、全国のソフトクリーム取扱店にて期間限定で登場です。

