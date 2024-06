バンダイが展開する「ガシャポン」シリーズに、アース製薬の商品を立体化したミニチュアチャームが登場!

本物そっくりの「モンダミン プレミアムケア」や「アースジェット」がデザインされた「アース製薬 ミニチュアチャーム」全5種が展開されます☆

バンダイ ガシャポン「アース製薬 ミニチュアチャーム」

発売日:2024年6月第3週より順次

価格:1回300円(税込)

サイズ:全高約2.5cm〜5cm

種類数:全5種(モンダミン プレミアムケア 1080mL、アースジェット 450mL、らくハピ マッハ泡 バブルーン 洗面台の排水管、アースノーマット 蚊とり黒ブタ 60日セット、温泡 ONPO こだわりゆず 炭酸湯 20錠入)

対象年齢:15歳以上

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

発売元:株式会社バンダイ

「アースノーマット」などのアース製薬商品を本物そっくりのミニチュアサイズにした「アース製薬 ミニチュアチャーム」が、バンダイのガシャポンシリーズから登場。

「モンダミン プレミアムケア 1080mL」や「アースジェット 450mL」を全高約2.5〜5cmで立体化したチャームです。

全てのラインナップにアース製薬のロゴチャームとボールチェーンが付属されます。

モンダミン プレミアムケア 1080mL

口内トラブルまるごとケアしてくれる、オールインワンタイプの「モンダミン プレミアムケア 1080mL」

オレンジのクリア素材を使用した、本物そっくりなミニチャームです。

アースジェット 450mL

蚊やハエを駆除してくれる、低刺激・無香料タイプのスプレー「アースジェット 450mL」

噴射口のトリガー部分を引くことができ、本物をイメージしたギミックを楽しむことができます。

らくハピ マッハ泡 バブルーン 洗面台の排水管

泡の威力で汚れ・詰まりを押し流す、洗面台の排水管用洗浄剤「らくハピ マッハ泡 バブルーン 洗面台の排水管」

本体上部のノズル部分を押すことができる、遊び心あふれるキーチェーンです。

アースノーマット 蚊とり黒ブタ 60日セット

かわいいブタ型の液体蚊とりセット「アースノーマット 蚊とり黒ブタ 60日セット」

真っ黒なボディに映える大きなお鼻とつぶらな瞳が印象的です。

温泡 ONPO こだわりゆず 炭酸湯 20錠入

こだわりの香りが泡とともに広がり、気分をリラックスさせてくれる「温泡 ONPO こだわりゆず 炭酸湯 20錠入」

パッケージを忠実に再現した、インパクト抜群なホビーグッズです。

アース製薬の商品が本物そっくりのミニチュアチャームになってガシャポンに登場。

バンダイのガシャポン「アース製薬 ミニチュアチャーム」は、2024年6月第3週より順次販売開始です☆

