【PHOTO】cignature、5th EP「Sweetie but Saltie」発売記念ショーケースを開催

10日午後、cignatureがソウル麻浦(マポ)区の新韓カードSOLペイスクエアライブホールにて5th EP「Sweetie but Saltie」の発売記念ショーケースを開催した。「Sweetie but Saltie」は、昨年8月に発売した4th EP「Us in the Summer」以来、10ヶ月ぶりに披露する新譜だ。前作に続き、再び爽やかなムードに満ちた夏の活動で“ライジングサマークイーン”として存在感を放つ彼女たちの活躍が期待されている。