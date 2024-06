POP UPや限定グッズも！「リサとガスパール」原作誕生25周年

人気絵本キャラクター「リサとガスパール」が2024年で原作誕生25周年を迎えました。

「リサとガスパール」原作誕生25周年

人気絵本キャラクター「リサとガスパール」が2024年で原作誕生25周年☆

五輪開催国としても注目される“フランス”で生まれたキャラクターとして、記念すべきアニバーサリーイヤーに9年ぶりの作者来日や多数のアニバーサリー企画、絵本や限定グッズの販売など、今夏益々盛り上がるリサとガスパールにご期待ください。

◆河出書房新社

絵本「リサとガスパール」シリーズは2023年、装いも新たに復活。

人気作を中心に、河出書房新社より6冊が刊行されました。

2024年は誕生25周年を記念して、フランス本国でシリーズ第1巻を飾った『ガスパール ベネチアへいく』(5月発売)と、待望の最新作『リサとガスパール ルーブルびじゅつかんへいく』(6月下旬発売)の2冊が連続刊行! いずれも日本初紹介の作品です。

河出書房新社書籍画像『ガスパール ベネチアへいく』

河出書房新社書籍画像『リサとガスパール ルーブルびじゅつかんへいく』

◆丸善丸の内本店

丸善丸の内本店にて「リサとガスパールPOP UP SHOP」を開催。

河出書房新社より発売中の絵本シリーズや作者来日記念グッズの他、選りすぐりのリサとガスパールグッズを発売します。

期間:2024年6月22日(土)〜7月17日(水)

場所:丸善丸の内本店

『丸善丸の内本店』メインビジュアル

◆リサとガスパール タウン「France Fair」

富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)にある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」では、2024年6月22日(土)〜8月31日(土)「France Fair」が開催されます。

期間中、タウン内は「フランス・パリ」と「スポーツ」を意識した特別デコレーションが装飾され、噴水広場のガーデンでは7月下旬よりトリコロールカラーのサルビアが咲き誇り華やかな雰囲気で皆さまを迎えます。

各店舗ではフェア限定のオリジナルメニューを発売。

月に2回実施しているグリーティングでは、トリコロールカラーの衣装をまとったリサとガスパールが皆様にご挨拶しにやってきます。

期間:2024年6月22日(土)〜8月31日(土)

場所:リサとガスパール タウン

https://www.fujiq.jp/area/lisagas/

『リサとガスパール タウン「France Fair」』メインビジュアル

『リサとガスパール タウン「France Fair」』参考画像

◆帝国ホテル 東京

リサとガスパールのアフタヌーンティー「旅“TABII(タビ)”PARIS-TOKYO」

世界中で人気のフランス生まれの絵本キャラクター『リサとガスパール』の原作誕生25周年を機に、パリの可愛らしい住人が帝国ホテル 東京に帰ってきます。

3年前、東京料理長の杉本 雄氏がリサとガスパールと一緒に作り上げた、パリ生まれのスイーツや料理を詰め込んだアフタヌーンティーをブラッシュアップしてお届けします。

パリへの旅行気分を味わって欲しいと名付けた前回の「旅“TABI”PARIS-TOKYO」というタイトルを受け継ぎ、“TABII(タビ)”としました。

期間 : 2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

時間 : 11:30〜18:00(ラストオーダー)

場所 : インペリアルラウンジ アクア(本館17階)

料金 : 平日9,400円、土日祝9,800円(サービス料・消費税込)

メニュー: 写真は2名様分

URL :

https://www.imperialhotel.co.jp/tokyo/restaurant/plan/gaspardetlisa

<作者来日イベント>

『リサとガスパール』の作者、アンさん・ゲオルグさんご夫妻とのトークセッションや記念撮影、サイン付メニューのプレゼントを予定しています。

イベント日時:7月1日(月)13:45受付 14:00開始

料金 :9,400円(サービス料・消費税込)

※アフタヌーンティー付

※30名様限定・要予約

※アフタヌーンティーは11:30(イベント前)

または15:00(イベント後)から時間をお選びいただきます。

予約受付 :6月10日(月)10時よりお電話にて承ります。

予約・お問い合わせ:「インペリアルラウンジ アクア」03-3539-8186(直通)

『帝国ホテル 東京』メインビジュアル

◆リラクゼーションスペース ラフィネ

日本や海外(オーストラリア)で幅広い年世代のお客様にご愛顧いただいている「リラクゼーションスペース ラフィネ」は、リサとガスパールと時を同じくして2024年に25周年を迎えます。

これを記念し、多くのお客様に利用いただいたことへの感謝を込めて「リサとガスパールコラボキャンペーン」を実施。

2024年6月10日(月)より、特別なコラボレーションアイテムを数量限定販売します。

■「リサとガスパール」原作者によって「ラフィネ」だけのアートを描き下ろし

25周年を記念し、原作者の「ゲオルグ・ハレンスレーベン(Georg Hallensleben)」氏に、オリジナルアートを描き下ろしていただきました。

フランス在住のゲオルグ氏と、南プロヴァンス地方をブランドコンセプトとするラフィネは親和性が高く、まるでリサとガスパールが本当にラフィネに遊びに来てくれたような、イメージにぴったりの特別なアートに仕上がりました。

■第1弾 商品

1. 【25周年限定】バリュアブルカード

販売価格 19,800円

販売価格19,800円で、23,100円分利用いただけるお得なカードです。

発行店または公式通販ラフィネマルシェで利用できます。

2. 【25周年限定】e-Giftチケット

販売価格:6,600円、11,000円

e-Giftチケットは、全国のラフィネグループ店舗での施術代、および公式通販ラフィネマルシェで利用できます。

限定デザインの封筒に入ってそのまま渡せるので贈りものにおすすめです。

■施術利用のお客様に、月替わりでオリジナル限定ノベルティをプレゼント

期間中、ラフィネ店舗で施術を利用いただいたお客様に、原作者描き下ろしアートを使用した「ポストカード」「ステッカー」など、限定ノベルティをプレゼントします。

■「リサとガスパール」コラボキャンペーン詳細

期間 : 2024年6月10日〜2024年8月31日

特設サイト:

https://www.bodywork.co.jp/event/raffine25th/

「リラグゼーションスペース ラフィネ コラボキャンペーン」メインビジュアル

◆ドンレミー

ドンレミーからリサとガスパールとコラボしたスイーツが全国のスーパーで期間限定発売されます。

・商品詳細

<2024年7月1日(月)発売>

【商品名】フロランタンケーキ

【オープンプライス】210円(本体価格)

【商品名】レモンたっぷりカトルカール

【オープンプライス】308円(本体価格)

<2024年8月1日(木)発売>

【商品名】キャラメルダックワーズ

【オープンプライス】210円(本体価格)

【商品名】オレンジ風味のしっとりチョコケーキ

【オープンプライス】308円(本体価格)

ドンレミー参考画像

◆西宮阪急

今夏のテーマは“おやつとなつとスポーツと。

”

西宮阪急「3階イベントスペース」では過去4年間計7回にわたる「リサとガスパール」イベントのメインビジュアルをテーマにした展示、リサとガスパールに会えるイベントなどが盛りだくさん。

さらに2024年7月3日(水)〜9日(火)には「2階トップステージ」にて「リサとガスパールのPOP UP SHOP」が開催。

ここでしか買えない西宮阪急オリジナルグッズが登場!

<リサとガスパールのPOP UP SHOP>

期間 : 2024年7月3日(水)〜7月9日(火)

場所 : 2階トップステージ

所在地: 兵庫県西宮市高松町14番1号 西宮阪急

URL :

https://www.hankyu-dept.co.jp/nishinomiya/

催事に関するお問い合わせ:西宮阪急 0798-62-1381(代表)

西宮阪急ビジュアル

◆25周年記念リサとガスパールフォトコンテスト

リサとガスパールフォトコンテスト2024開催予告!

リサとガスパールにまつわる素敵な写真を大募集。

フランス・パリで暮らすリサとガスパールは、パリ在住のアン・グットマンとゲオルグ・ハレンスレーベン夫妻が描いたフランス生まれの人気キャラクター。

世界中で愛されるリサとガスパールの誕生25周年を記念して、リサとガスパールのフォトコンテストを開催します。

リサとガスパールグッズを使った写真や、テーブルコーディネート、ピクニック、リサとガスパールモチーフのお料理やお弁当、富士急ハイランド内にある「リサとガスパール」の世界初のテーマパーク「リサとガスパール タウン」で撮影したお気に入りの写真など、リサとガスパールにまつわる写真をInstagramに投稿してください。

優秀作品はレタスクラブWEBおよび、リサとガスパール オフィシャルサイト、公式SNSで紹介のうえ、「ハイランドリゾートホテル&スパ宿泊券と富士急ハイランドフリーパスペアチケットのセット」「リサとガスパール原作者直筆サイン入り絵本」「リサとガスパールグッズ」など、豪華賞品をプレゼント!

【コンテスト概要】

テーマは「リサとガスパールのいる暮らし」。

自身で撮影したリサとガスパールにまつわるお気に入りの写真ならOKです!

募集期間:2024年7月中旬開始予定

応募方法などの詳細は決まり次第、リサとガスパール公式ホームページにて発表。

【25周年記念リサとガスパールフォトコンテストメインビジュアル】

◆25周年サイト

この25周年スペシャルイヤーがスタートするにあたり25周年スペシャルサイトを開設。

情報を更新していきます。

リサとガスパール25周年スペシャルサイト

https://lisagas.jp/25th/

■リサとガスパール

ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ。

黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。

リサとガスパールは、うさぎでもない、いぬでもない、キュートなパリの住人。

人間の学校に通って友だちはいっぱいだけど、とくべつ仲良しなふたりは、遊びもいたずらもいつも一緒です。

日本では現在まで計40タイトルの絵本が発売、累計部数は約200万部以上に及びます。

お話とブックデザイン担当のアン・グットマン(文)と作画担当のゲオルグ・ハレンスレーベン(絵)夫妻によって生み出された独自の世界観と温かみのある絵は多くの人を魅了しています。

リサとガスパール25周年ビジュアル

(C) 2024 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

