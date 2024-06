森永製菓より発売されている、ノンフライ製法で仕上げたスナック菓子「おっとっと」シリーズにポケモンパッケージが登場!

初登場のキャプテンピカチュウとテラパゴスを合わせて、過去最大の全75種類のポケモンが菓子型として展開されます☆

森永製菓「おっとっと」ポケモンパッケージ

価格:オープン

発売日:2024年6月下旬〜順次 ※なくなり次第終了

販売エリア:全国

森永製菓の人気スナック菓子「おっとっと」シリーズより、ポケモンがデザインされたパッケージの「おっとっと<うすしお味>」「モグモグおっとっと<カレー味>」が期間限定で登場。

今回は過去最大全75種のポケモンがおっとっとの菓子型で展開されます。

さらに、全75種のポケモンを集めることができるブラウザコンテンツ「ポケモンとワクワク自由研究」も掲載。

ポケモンのわざのタイプ別に、自由研究のヒントとなる情報もみることができ、「自由研究」のテーマが思いつかないという夏休みの親子のお悩みが、楽しみながら解決できる嬉しいコンテンツです!

パッケージは全7種

キャプテンピカチュウたちがデザインされたパッケージは、全部で7種類!

「おっとっと」シリーズの定番カラーである、赤の「おっとっと<うすしお味>」2種、黄色いパッケージが目印の「モグモグおっとっと<カレー味>」2種、「おっとっと<うすしお味>カップ入り」のほか、

クワッス・ホゲータ・ニャオハたちもプリントされた「おっとっと おやつパック<うすしお味>」と「モグモグおっとっと おやつパック<カレー味>」がラインナップ。

シーンに合わせて選ぶことができます☆

菓子型は過去最大全75種!キャプテンピカチュウ・テラパゴスが新登場

「おっとっと」ポケモンパッケージのお楽しみ、ポケモンの菓子型は全部で75種類!

今回は、キャプテンピカチュウとテラパゴスが、ポケモンがデザインされたパッケージで初めて登場する菓子型となっています。

菓子型はうすしお・カレー共通の29種、うすしお限定の24種、カレー限定の22種。

お気に入りのポケモンの菓子型を探しながら、「おっとっと」で楽しいおやつタイムが過ごせます☆

ブラウザコンテンツ「ポケモンとワクワク自由研究」

ポケモンの菓子型を探して、スマートフォンで特設サイト内の専用カメラからお菓子の形を読み取ると、ポケモンのイラストが表示され、全75種のポケモンを集めることができます。

さらに、今回はポケモンのわざのタイプ別に、自由研究のヒントとなる情報を掲載。

また、「おっとっと<うすしお味>」箱タイプ、「モグモグおっとっと<カレー味>」箱タイプの中面に書いてある「ひみつのキーワード」を入れると、パソコン上ですべてのわざのタイプ別の自由研究を見ることができます。

特設サイトからは自由研究をまとめるためのレポート用紙もダウンロード可能です。

キャプテンピカチュウやテラパゴスの「おっとっと」も仲間入り!

「おっとっと」ポケモンパッケージは、2024年6月中旬より順次登場です。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

©Pokémon

