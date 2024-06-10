人気TVアニメ『SPY×FAMILY』のSeason 3の制作が決定！ スーパーティザービジュアルが公開となりました。

集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス13巻までのシリーズ累計発行部数が3,500万部を突破！

2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason 2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は公開3日間で興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2024年3月31日時点で興行収入62.6億円、観客動員数464万人突破と大ヒットを記録！ 常に盛り上がりを見せる大人気マンガ作品『SPY×FAMILY』（遠藤達哉・著）。

6月9日に、江口拓也さん・早見沙織さん・松田健一郎さん・小野賢章さん・藤原夏海さん・加藤英美里さん・佐倉綾音さん出演による大型イベント、『SPY×FAMILY』スペシャルイベントANIME EXTRA MISSIONにて、TVアニメシリーズの続編となるSeason 3の制作が発表されました。

また、Season 3の制作発表だけではなく、新ビジュアルも公開。キャラクターデザイン嶋田和晃氏描き下ろしのビジュアルとなり、デザインはドラマ「エルピス」のキービジュアル、コスメブランドエテュセの広告などを手掛けたアートディレクター吉田ユニ氏が担当。

遊び疲れて寝てしまったアーニャとボンド、それを部屋の外で見守っていたロイドとヨル、そして部屋にはSeason 3の物語を示唆するアイテムを散りばめたビジュアルとなります。

そして、『SPY×FAMILY』スペシャルイベントANIME EXTRA MISSIONのアーカイブ配信が6月16日（日）23:59まで配信中。配信チケットは6月16日（日）19:00まで販売中なので、まだチェックしていない人はお見逃しなしなく！

【アートディレクター吉田ユニ プロフィール】

吉田ユニ YUNI YOSHIDA

アートディレクター、グラフィックデザイナー。

1980年東京生まれ。女子美術大学卒業後、大貫デザイン入社。宇宙カントリーを経て2007年に独立。

広告、CDジャケット、装丁、映像など幅広い分野で活動中。

主な仕事に、LUMINE、エテュセの広告、ドラマ「エルピス」のキービジュアル、Charaや木村カエラ、星野源のCDアートワーク、東京03単独ライブポスター、UNIQLO × DISNEYコラボレーション等。

2016年東京ADC賞、2019年毎日デザイン賞、MAMA2019 Best Art director賞受賞。

『SPY×FAMILY』スペシャルイベントANIME EXTRA MISSION アーカイブ配信中！

【配信チケット概要】

・配信期間：6月16日（日）23:59まで

・配信チケット価格：2750円（税込）

・配信チケット販売期間：6月16日（日）19:00

https://pia-live.jp/perf/2418832-001?aetpia

【イベント概要】

〇出演：

江口拓也 種粼敦美 早見沙織 松田健一郎

小野賢章 藤原夏海 加藤英美里 佐倉綾音

※種粼敦美さんについては、事前収録した音声による朗読劇のみ参加。

〇イベントの詳細はこちら：

https://spy-family.net/tvseries/specialevent/

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TVアニメ『SPY×FAMILY』作品情報

配信情報

各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中

ABEMA プレミアム Lemino

Amazon Prime Video milplus

Disney+（ディズニープラス） Netflix

dアニメストア TELASA

dアニメストア ニコニコ支店 TELASA（au スマートパスプレミアム）

dアニメストア for Prime Video U-NEXT

DMM TV WOWOWオンデマンド

FOD アニメタイムズ

Hulu アニメ放題

J:COMオンデマンド バンダイチャンネル 他

STAFF＆CAST

▼STAFF：

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：古橋一浩・原田孝宏

シリーズ構成：大河内一楼

副シリーズ構成：谷村大四郎 久尾 歩

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：塩澤良憲 スタジオイースター

美術監督：臼井みなみ

3DCG監督：宮地克明

撮影監督：佐久間悠也

編集：齋藤朱里（三嶋編集室）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

■公式サイト：https://spy-family.net/

■公式Ｘ：https://twitter.com/spyfamily_anime

■公式LINE：https://lin.ee/evp4YiJ

■公式Instagram：https://www.instagram.com/spy_family_official/

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@TOHOanimation

（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

原作『SPY×FAMILY』作品情報

著者：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」）

総PV数6億越え、シリーズ累計発行部数が 3,500 万部突破！

最新13巻発売中。