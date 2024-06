NEXZ、6月14日放送の日本テレビ「DayDay․」に初の生出演！スタジオでデビュー曲を披露へ

グローバルデビューしたばかりのNEXZが「DayDay.」に生出演する。10日、NEXZは公式X(旧Twitter)を通じて、6月14日(金)に放送される日本テレビ系列「DayDay.」のスタジオに初めて生出演し、デビュー曲「Ride the Vibe」をパフォーマンスすると予告した。彼らはJYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループで、最近グローバルデビューを果たした。

先日、日本で初のショーケース「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」の開催を発表。8月に福岡・大阪・東京の3都市6公演が決定し、早くも期待が高まっている。今年10月には、韓国でリリースした1stシングル「Ride the Vibe」を引っ提げて、千葉と大阪で購入者対象イベントも開催予定だ。また、7月27日(土)に国立競技場で開催される「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」に出演し、デビュー後日本で初めて新曲「Keep on Moving」をパフォーマンスするといい、注目が集まっている。